Bakteriális fertőzés miatt hat gyerek meghalt a iași-i kórházban, fejek hullottak, a román elnök azonnali vizsgálatot követel

kórház;Románia;bakteriális fertőzések;

2025-09-27 19:05:00 CEST

A Szent Mária gyermekkorházban epidemiológiai vizsgálatot rendeltek el. A román egészségügyi miniszter szerint az illetékesek nem reagáltak időben a fertőzés megjelenésére, a tárcavezető ezért menesztette a Iași megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőségét, és kérte a gyermekkórház menedzserének leváltását.

Epidemiológiai vizsgálatot rendeltek el iași-i Szent Mária gyermekkorházban, miután hat gyermek meghalt az intenzív terápiás osztályon. Az egészségügyi miniszter kirendelte az ellenőrző testületét, a rendőrség hivatalból eljárást indított. Nicușor Dan román államfő felelősségre vonást sürgetett, az egészségügyi miniszter pedig menesztette a Iași megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőségét – számol be a Maszol.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter ezt szombat délután jelentette be, miután személyesen koordinálta a helyszínen zajló ellenőrzéseket azt követően, hogy bakteriális fertőzés következtében hat gyermek elhunytaz intenzív terápiás osztályon. A portál szerint a gyerekek a Serratia marcescens nevű baktériummal fertőződhettek meg, amely egészséges embereknél ritkán okoz problémát, legyengült immunrendszerű vagy kórházi kezelés alatt álló betegeknél viszont súlyos fertőzéseket okozhat.

Az érintett kórház menedzsere szerint nem késlekedtek: Cătălina Ionescu elmondása alapján már szeptember 16-án korlátozták a beutalásokat abba az épületszárnyba, ahol az intenzív osztály van, továbbá mintákat vettek minden lehetséges helyről, hogy a fertőzés forrását megtalálják.

Az egészségügyi miniszter szerint azonban a kórház nem zárta le időben az intenzív terápiás osztályt és nem tájékoztatta kellő gyorsasággal a közegészségügyi igazgatóságot.

Szerinte az első eset szeptember 13-án jelent meg, de csak hat nap késéssel jelentették a közegészségügyi igazgatóságnál, a tárca pedig csak most pénteken értesült róla.

A történtek miatt felelősségre vonást sürgetett Nicușor Dan is, aki pénteki Facebook-bejegyzésében részvétét fejezte ki az elhunyt gyermekek családjának. A román államfő elfogadhatatlannak nevezte az esetet, amelyet sürgősen ki kell vizsgálni és szankcionálni.

„Most az első feladat: gyors, átlátható és hiteles vizsgálat, amely mindent feltár és megnevez minden felelőst” – szólalt meg az ügyben Kelemen Hunor, a koalíciós kormányban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, hozzátéve, hogy az egészségügyben nincs helye félmegoldásoknak és késlekedésnek.

Alexandru Rogobete szombaton azt közölte, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a Szent Mária gyermekkórházban nem tartották be az orvosi protokollt, és nem reagáltak időben a fertőzés megjelenésére, hogy megfékezzék annak terjedését. „Késve reagált a helyzetre úgy a DSP, mint a kórház” – mondta. Emiatt menesztette a Iași megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőségét, és azt kérte a helyi tanácselnöktől, hogy váltsa le a gyermekkórház menedzserét is. Emlékeztetett, hogy az intenzív terápiás osztályon összesen kilenc gyermek fertőződött meg Serratia-baktériummal, közülük hatan hunytak el, a többiek már túl vannak a betegségen.

A tárcavezető szerint az ellenőrző testülete tovább folytatja a vizsgálatot a kórházban, ugyanakkor várják a törvényszéki orvosi értékelést is, hogy pontosan meghatározhassák az elhalálozások okát. Megjegyezte, szerinte súlyosabb a kórház késlekedése, mint maga a bakteriális fertőzés, hiszen bár nem lehet tudni, hogy a gyermekek túlélték volna-e vagy sem, de az bizonyos, hogy korlátozták volna a fertőzés terjedését – írja a Maszol.