Mi van Kordával? Nem engedték ki a kórházból

Továbbra sem tudni, hogy milyen betegség támadta meg Korda Györgyöt, az azonban biztos, hogy immár több mint két hete fekszik kórházban. Az eredeti tervek szerint hétfőn kiengedték volna Korda Györgyöt a kórházból, de az énekes nem mehetett haza - írta a Bors.