László Imre, a kerület DK-s polgármestere szerint évtizedeken át sok embernek szereztek örömet művészetükkel, ők azok, akik slágereikkel összekötik a generációkat.
A díjazottak világszínvonalon művelik vagy művelték a hivatásukat.
Az énekes és felesége, Balázs Klári a megugrott rezsiárak és a pandémia nyomán egyre nehezebbé váló fenntartás miatt döntött úgy, hogy eladja az ingatlant és egy kisebb lakásba költözik.
Nem kell semmi rosszra gondolni, hé!
Elviselhetetlen lenne? Játssza a hercegnőt? Hárpia? A pletykák szerint mindhárom igaz Balázs Klárira, az énekesnő azonban úgy érzi, csak maximalista, s hogy tisztán lássunk, azt is elmondja, hogyan viszi hatalmas villájuk háztartását - írja a Bors.
330 millió forintért eladja a Korda házaspár a Velencei-tó partján fekvő álomotthonát. A villát 2009-ben vásárolták, és a tervük az volt, hogy életük végéig itt is éljenek, most mégis ingatlanoldalakon hirdetik a Korda-rezidencát - írja a Bors.
Továbbra sem tudni, hogy milyen betegség támadta meg Korda Györgyöt, az azonban biztos, hogy immár több mint két hete fekszik kórházban. Az eredeti tervek szerint hétfőn kiengedték volna Korda Györgyöt a kórházból, de az énekes nem mehetett haza - írta a Bors.
Egyre jobban aggódnak a rajongók Korda Györgyért, a legendás énekes ugyanis a hírek szerint nincs jól - írja a Blikk.