2023-02-08 12:39:00

Klasszikus gengszterfilm zenéjével kedveskedett Korda György Varga Juditnak egy fideszes rendezvényen

Nem kell semmi rosszra gondolni, hé!

Korda György és Balázs Klári legnagyobb slágerei csendültek fel a hétvégén Mezőkövesden, a XVI. Polgári Estélyen. Az eseményt Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára hozta össze, mint a térség országgyűlési képviselője, azonban a rendezvény fővédnökeként Varga Judit is ellátogatott a helyszínre - számolt be róla a Blikk.

Korda György a lapnak elmondta, számukra ettől még izgalmasabb lett az esemény, hiszen nem mindennapos, hogy az ország egyik vezetője a nézőtéren hallgatja dalaikat. Az igazságügyi tárcavezető aztán színpadra is lépett, és egy rövid bejátszás is látható volt, amint éppen hegedül. Korda György elmondása szerint szerint ebből megtudták, hogy a miniszter „abszolút zeneértő”. Az is nagyon tetszett neki, hogy „szépen, érthetően, emberien” mondta el köszöntő beszédét.

Azt már a Blikk jegyezte meg, hogy a Gyöngéden ölelj át egyébként az egyik legismertebb gengszterfilm, A keresztapa dallamaként vált világszerte ismertté, Nino Rota híres témájára íródott. A dal Korda György 1982-es Aranyalbumában jelent meg, Váradi Zsuzsa írta a szövegét.

A házaspár és a honatyák találkozójáról fotó is készült, amit állítólag Varga Judit kért és meg is jelent a Facebookján.

Korda György felidézte, hogy pályafutása során egyébként számos ismert ember, köztük több politikus is megfordult már a fellépésein, már ami a rendszerváltás utáni időszakot illeti. 40 éves művészi jubileumán például jelen volt Kiss Péter, akkori szocialista munkaügyi miniszter 1998-ban, s hozzátette, hogy Antall József előtt is színpadra léptek egyszer. A későbbi időszakból a fideszes politikusok közül Lázár Jánost, Nyitrai Zsoltot és Láng Zsoltot említette, valamint az ellenzék részéről Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert.