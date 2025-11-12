Újbuda díszpolgára lett Korda György és Balázs Klári

díszpolgár;Újbuda;Korda György;díszpolgári cím;Balázs Klári;

2025-11-12 12:26:00 CET

László Imre, a kerület DK-s polgármestere szerint évtizedeken át sok embernek szereztek örömet művészetükkel, ők azok, akik slágereikkel összekötik a generációkat.

Díszpolgári címet kapott Korda György és Balázs Klári – adta hírül az újbudai önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Azt írták, a városvezetés idén „három kivételes személyiséget tüntetett ki díszpolgári címmel: Balázs Klárit és Korda Györgyöt, a magyar könnyűzene legendás házaspárját, valamint Kremnicsán Jánost, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának volt munkatársát, a Sas-hegy ikonikus környezeti nevelőjét”.

A kitüntetéseket László Imre, a kerület DK-s polgármestere adta át, aki méltatta a díjazottak több évtizedes, közösségért végzett munkáját. „Kevés olyan ember van, aki ennyi évtizeden át képes örömet, tudást és példát adni másoknak – legyen szó zenéről, természetről vagy közösségről. A most kitüntetett díszpolgárok életútja azt mutatja, mit jelent szívvel-lélekkel szolgálni az embereket és a kerületet” – mondta a polgármester.

Megjegyezte, számára ők azok, akik évtizedeken át sok embernek szereztek örömet művészetükkel, akik slágereikkel összekötik a generációkat. „Igazi színpadi legendák; Korda György jellegzetes stílusa, humorral átszőtt eleganciája és Balázs Klári derűs, energikus személyisége együtt teszi őket a magyar zenei élet ikonikus alakjaivá” – hangsúlyozta László Imre. „Sok elismerést kaptunk már életünk során, de ez a kitüntetés különleges helyet foglal el a szívünkben. Ez az otthonunk, és nagyon jó érzés tudni, hogy így fogadtak minket” – mondta Balázs Klári az átadó ünnepségen.