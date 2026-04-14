Egyenes adásban, véletlenül lőtte agyon gyermeke apját a kismama

A minnesota-i Monalisa Perez élő adásban lőtte agyon barátját és egyben gyermekének apját, Pedro Ruiz-t. Az eredeti ötlet, ami a fériftől származott, az volt, hogy Youtube-csatornájuk felpörgetése érdekében megkéri barátnőjét, lőjjön rá egy könyvön keresztül. Mindketten meg voltak győződve arról, hogy a könyv megállítja a lövedéket- tudósít az Euronews.