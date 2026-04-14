A Kreml jelezte, megvan benne a kölcsönös hajlandóság a párbeszédre az új magyar kormánnyal

Oroszország kölcsönösen hajlandó a Magyarországgal folytatandó párbeszédre – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában.
Peszkov Magyar Péternek arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni.
– Egyelőre megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy, amennyire értjük, van hajlandóság a pragmatikus párbeszéd folytatására. Ebben az esetben bennünk megvan erre a kölcsönös hajlandóság
– mondta.
Magyarnak azt a kijelentését, miszerint Oroszország és Magyarország sohasem lesznek barátok, a Kreml szóvivője a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva így kommentálta:
„különböző nyilatkozatokat hallottunk. Ő már korábban is kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal, de (Oroszország és Magyarország) soha nem lesznek barátok. A politikában egy dolog, amikor még nem ülsz az ország vezetői székében, és tehetsz nyilatkozatokat. Amikor beleülsz abba a székbe, ott már más, mondjuk így, pragmatikusabb megközelítések jönnek.”
A sajtótájékoztatón arra a kérdésre válaszolva, a Kreml hogyan fogadta a magyarországi választás győztesének első nyilatkozatait arról, hogy Magyarországon népszavazás tarthatnak Ukrajna uniós felvételéről, Peszkov a sajtótájékoztatón így fogalmazott: „várjuk meg, amíg megalakul az új magyar kormány, várjuk meg az első konkrét lépéseket.”Oroszország pragmatikus kapcsolatokat fog fenntartani az új magyar kormánnyal