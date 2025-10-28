„Azonnali hatállyal 50 százalékkal meg kell emelni a tanári béreket”

Körülbelül 490 milliárd forintba kerülne az, hogy tisztességes bért kapjanak a tanárok s erre a mostani költségvetés is alkalmas lenne, hiszen ahol 700 milliárdot költenek a Vodafone-ra, több száz milliárdot egy azóta köddé vált kínai kémegyetemre, erre is kell, hogy legyen pénz – nyilatkozta lapunknak Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője és oktatási árnyékminisztere.