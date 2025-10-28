Az ellenzék a problémákat vetette fel a gyerekvédelemről rendezett parlamenti vitanapon; a kormánypárt az eredményeket sorolta.
Barkóczi Balázs szerint a Demokratikus Koalíció ellen kormányzati támadás zajlik.
A 2RK vezetőjének kihívására adott válaszban a DK világossá tette, legfeljebb „Dobrev Klára szociáldemokrata kormányáról” lehetne vitát nyitni, ha eljön az ideje, de csak a jelenlegi kabinet és az ellenzék vezetője között.
Körülbelül 490 milliárd forintba kerülne az, hogy tisztességes bért kapjanak a tanárok s erre a mostani költségvetés is alkalmas lenne, hiszen ahol 700 milliárdot költenek a Vodafone-ra, több száz milliárdot egy azóta köddé vált kínai kémegyetemre, erre is kell, hogy legyen pénz – nyilatkozta lapunknak Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője és oktatási árnyékminisztere.
A Demokratikus Koalíció bemutatta az oktatási programját.
A képviselőkön és az ott dolgozókon kívül senki nem léphet be az Országházba, de még a képviselői irodaházba sem. A Kossuth téren délután ötkor tüntetés kezdődik.
A párt orbáni inflációt és az általuk elhozott reményt emlegette.
Barkóczi Balázsnak, Dobrev Klára oktatási és kulturális „árnyékminiszterének” videóbejegyzését tette közzé a Demokratikus Koalíció a Facebookon, ebben a politikus kifejtette a párt álláspontját a pedagógusok helyzetével kapcsolatban, vagyis, hogy milyen intézkedéseket tartanának helyesnek.
Néhol kimondottan szoros versenyben.