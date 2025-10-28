„A gyermekek mellett éppen a tisztességes gyermekvédelmi dolgozók érdeke is, hogy kiszűrjék közülük a bűnösöket”

gyermekvédelem;Rétvári Bence;Arató Gergely;Selmeczi Gabriella;Kunhalmi Ágnes;parlamenti vitanap;Dobrev Klára;Jámbor András;Fülöp Attila;Barkóczi Balázs;

2025-10-28 05:30:00 CET

Az ellenzék a problémákat vetette fel a gyerekvédelemről rendezett parlamenti vitanapon; a kormánypárt az eredményeket sorolta.

Elsőként az Orbán-kormány képviseletében Rétvári Bence miniszterhelyettes, majd Fülöp Attila államtitkár ismertette hosszasan a gyermekvédelem érdekében tett intézkedéseket; közben rendre vádolták az ellenzéket, hogy ők nem szavazták meg sem ezeket, sem a gyermekvédelmi törvényt.

Arra már az ellenzéki képviselőknek kellett felhívni a figyelmet, hogy a Fidesz gyermekvédelmi törvénye ellenzéki és nemzetközi szakvélemények szerint sem illeszkedik az európai jogrendszerbe, összemossa a homoszexualitást a pedofíliával, ahogy tette azt Semjén Zsolt is; valamint arra is, hogy a gyermekvédelmi intézkedések többségét különböző salátatörvényekbe „csomagolták”, amelyek a többi pont miatt ne voltak elfogadhatóak az ellenzék számára.

Az Orbán-kormány képviselői után a frakciók vezérszónokai következtek, majd több képviselő is hozzászólt. A DK-s Arató Gergely beszélt a gyermekek elleni szexuális bűncselekmények elkövetőivel kapcsolatos politikai felelősségről. Kálmán Olga (DK) beszédében elmondta, hogy a DK határozati javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját, aki szerint a Juhász Péter Pál által prostitúcióra kényszerített nők is jól jártak, hiszen pénzt kaptak érte.

Kunhalmi Ágnes (MSZP) szerint az Orbán-kormány csak szavakban védi a gyermekeket, miközben az ellátórendszer emberhiánnyal, forráshiánnyal és kiszolgáltatottsággal küzd. Felhívta a figyelmet a leromlott gyermekotthonokra, a túlterhelt nevelőkre és a tömeges pályaelhagyásra. Komjáti Imre, az MSZP elnöke is arról beszélt, hogy a kormány nem biztosít elegendő forrást és humánerőt a hálózatnak. „Az a kormány, amelyik nem védi meg a gyermekeit, az a jövőt sem védi meg” – fogalmazott.

Jámbor András többször is elmondta, hogy hiába ígérte meg a miniszterelnök, sem a parlamentben, sem a szakszervezeteknek nem mondanak semmit arról, hogy lesz-e béremelés a szociális dolgozóknak, és ha igen, mekkora – pedig a szakemberek anyagi megbeecsülése kulcskérdés a gyermekvédelemben.

Dobrev Klára szavait – aki ugyan jelen volt a vitanapon, de hozzá nem szólhatott – Barkóczi Balázs tolmácsolta. Ezek szerint a DK elnöke a rendszerváltás óta Magyarrszág legsúlyosabb politikai botrányának tartja azt, ami az elmúlt hetelben a Szőlő utca ügyében történt.

De vethettek fel bármilyen konkrét problémát ellenzéki oldalról, a kormánypárti felszólalók vagy ismételgették az elért eredményeiket, de leginkább azt hangoztatták, hogy az ellenzék – miközben egyrészt szerintük a baloldali kormányok alatt volt romokban a gyermekvédelem, másrészt többször megismételték, hogy az ellenzékiek nem szavazták meg az ő gyermekvédelmi intézkedéseiket – most csak a politikai haszonszerzés céljával foglalkozik a gyermekvédelem ügyével.

Ezt alátámasztandó előkerült sok minden, Dobrev Klára nagyapjától kezdve a titkosszolgálati szálon át, egészen odáig, hogy a Demokratikus Koalíció a politikai pedofília pártja. De megint hangsúlyozták, hogy a Szőlő utca nem gyermekintézmény, hanem javítóintézet, olyan, mint a börtön; Semjén Zsolt különben is most is a békéről tárgyal a pápával – a fideszes Selmeczi Gabriella pedig egyenesen egy „mintázatról” beszélt, amely azzal kezdődött, hogy a színpadon imitálták a miniszterelnök főbelövését, Hadházy Ákos Majdan téri puccsot hirdetett, és a DK is csak „az erőszak propagálásával” akar bejutni a parlamentbe. Balla Imre szerint nincs is semmiféle Szőlő utcai ügy, csakis azért kezdeményezték ezt a vitanapot, hogy elismételhessék az aljas rágalmaikat. „Aljas szemét, hazudozó gazemberek egytől egyig” – zárta felszólalását a fideszes képviselő.

Jámbor András felvetette, hogy a Szőlő utcai intézet igazgatóját azután nevezték ki, hogy már 2010 előtt felmerült vele kapcsolatban a gyanú, hogy gyereket zaklatott. Erre Rétvári Bence válasza az volt, hogy Juhász Péter Pál épp a Fidesz által kezdeményezett kifogástalan életviteli vizsgálatnak köszönhetően bukott meg, amit az ellenzék nem szavazott meg, tehát ha rajtuk múlik, Juhász Péter Pál nem lenne börtönben. Jámbor Andrása válaszában rámutatott, hogy ha rajta múlik, akkor Juhász 2011-ben sem kerülhetett volna egy gyermekintézmény élére.

Többször is felhozták a kormánypárti képviselők érvként azt is, hogy néhány napja felemelték a gyermekek étkeztetésre fordítható összeget négyezer forintra, és más jellegű kiadásokra is jutott plusz pénz. Az ellenzéki felszólalok válaszát, hogy ez a döntés éppen a „Zsolti bácsi-ügy” kipattanásának nyomán született, elengedték a fülük mellett.

Jámbor András többször megismételte azt a kérdést,

hogy mikor és mennyivel fogják emelni a szociális ellátó rendszerben dolgozókat, de erre nem kapott választ. Így aztán végül azt javasolta, hogy a költségvetési bizottság holnapi ülésén ígérjenek rá Magyar Péterre, aki 25 százalékos béremelést ígért és – javasoljanak ők ötven százalékot.

Arató Gergely a beterjesztői záróbeszédében úgy foglalta össze az elhangzottakat, hogy a Fidesz nem a gyerekvédelem helyzetének javításával, a pedofil ügyek kiderítésével foglalkozott, hanem azzal, hogy támadja az ellenzéket, és hogy elmondja, a magyar gyermekvédelem ügye rendben van. Folyamatosan arról beszéltek, hogy nincs Szőlő utcai ügy, illetve csak álügy van – miközben az ügyészség szerint három nyomozás is folyik a Szőlő utcai ügyben. A gyermekek mellett éppen a tisztességes gyermekvédelmi dolgozók érdeke is, hogy kiszűrjék közülük a bűnösöket – hangsúlyozta a Arató Gergely.

Zárszavában aztán Fülöp Attila azt mondta, nem igaz, hogy a kormány az egyház kezelésébe akarja adni a gyermekintézményeket. Megerősítette, hogy lesz az ágazatban béremelés – hogy mekkora, azt nem mondta. Megismételt néhányat az elején felsorolt intézkedéseik közül, ismét kiemelve a kifogástalan életvitel ellenőrzés fontosságát – végül elismételte, hogy nincs titkolnivalójuk, tennivalójuk sok volt, és sok lesz is.