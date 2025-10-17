Elszabadult indulatok Horvátországban

Komoly belpolitikai vita kezd kialakulni Horvátországban a szeptemberi előrehozott parlamenti választás közeledtével. Abban persze nincs semmi meglepő, hogy a kampány időszakában ismét egymásnak feszül a két tradicionális párt, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ), illetve a szociáldemokrata SDP, ám a mostani vita mondhatni új dimenzióba helyezi a két párt amúgy is fagyos viszonyát.