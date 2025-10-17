Fegyverek nélküli háború dúl Izraelben, felszínre kerültek a régi belpolitikai feszültségek

Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Donald Trump;túszok;belpolitika vita;

2025-10-17 08:40:00 CEST

Mindenekelőtt az október 7-i terrortámadás ügyében felállítandó vizsgálóbizottság, illetve Benjamin Netanjahu korrupciós perének kérdése van újra középpontban.

A 2023. október 7-i terrortámadás héber naptár szerinti tegnapi évfordulóján állami ünnepségek során emlékezett a tragédiára és az áldozatokra Izrael. Az élő túszok hazatérésének örömünnepe után egyelőre a bizonytalanságé a főszerep, hiszen a 28 halott túsz közül mindeddig csupán 9 holttestét adta át a Hamász, holott a Donald Trump nevével fémjelzett egyezményben vállaltak szerint 72 órán belül minden élő túszt és minden holttestet vissza kellett volna szolgáltatnia.

A hivatalos megemlékezésekre rányomta bélyegét a megosztottság. Az ultraortodox szefárd Sász párt vezetője valamint a túszok családjai a gázai megállapodás felfüggesztését sürgették, mindaddig, míg a palesztin terrorcsoport vissza nem adja az összes holttestet. A The Times of Israel tudósítása szerint azonban

Benjamin Netanjahu kabinetje a közvetítő országok nyomására arra kérte a túszcsaládokat, tegyék félre a kérdést és lépjenek tovább.

Netanjahunak nincs mozgástere és lehetősége, miután Trump elfogadta utólag a terrorcsoport álláspontját, miszerint a holttestek felkutatása időt igényel. Bár Izrael szerint a Hamásznak sokkal pontosabb információi vannak, mint amit állít, egyelőre elfogadta azt, hogy egyiptomi és török egységek segítsenek a helyszínen a holttestek felkutatásában.

Az amerikai elnök az elmúlt napokban különben is egyértelművé tette, hogy Izrael csakis az ő jóváhagyásával léphet bármit is, újságíróknak nyilatkozva azt mondta, az izraeli hadsereg kizárólag akkor kezdheti újra a hadműveletet, ha arra ő maga ad engedélyt.

A fegyverek elhallgatása és az élő túszok hazatérte után azonnal felszínre kerültek a régi belpolitikai feszültségek, mindenekelőtt az október 7-i terrortámadás ügyében felállítandó vizsgálóbizottság, illetve Netanjahu korrupciós perének kérdése.

A kormány kezdettől hevesen ellenzi a felelősséget vizsgáló bizottság létrehozását. A tegnapi állami megemlékezésen Jichák Herzog államfő újra „a katasztrófát alaposan kivizsgáló” vizsgálat lefolytatására szólította fel a kormányt.

Netanjahuék mindeddig azzal érveltek, hogy ilyen vizsgálatot nem lehet lefolytatni, amíg Izrael háborúban áll. A háborúnak most vége, de újabban már több miniszter is azzal érvelve utasította el, hogy egy ilyen bizottság „elfogult lenne a kormánnyal szemben”. A kérdés súlyát jelzi, hogy

szerdán a Legfelsőbb Bíróság is állást foglalt, közölte a kormánnyal, hogy „nincs valódi érv” a vizsgálat szükségessége ellen.

Netanjahu három korrupciós pere is évek óta a háború ürügyén húzódik, a miniszterelnök rendre valami háborúval kapcsolatos ürüggyel kérte a meghallgatások halasztását. Szerdán újabb tárgyalási forduló volt, amiről ezúttal náthára hivatkozva kért halasztást, miután előző napon a hazatért, legyengült immunrendszerű túszokat még gond nélkül végiglátogatta a kórházban. Szerdán egy új elem is megjelent Netanjahu perében, minden bizonnyal nem függetlenül attól, hogy Trump a Knesszetben váratlanul arra szólította fel Herczog államfőt, hogy adjon kegyelmet Netanjahunak. Ezúttal több minisztere kísérte el a bíróságra a kormányfőt, így tiltakozva a korrupciós per folytatása ellen.