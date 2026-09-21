Letartóztatták a lúgos orvost

Elfogadta a Kúria az ügyészség indítványát és március 28-án 30 napra elrendelte az előzetes letartóztatását annak a budai orvosnak, aki a vád szerint 2013-ban megtámadta és elkábította volt szeretőjét, majd maró lúggal öntötte le nemi szervét - értesült a Velvet.