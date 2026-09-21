A férfi és védője legutóbb júniusban kérte a lehetőség felülvizsgálatát.
Áldozatát, Renner Erikát a mai napig zaklatják, fenyegetik.
Renner Erika hiába érdeklődött.
A Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben első fokon kimondta, hogy Bene Krisztiánnak 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát.
Újabb tárgyalási fordulóra kerül sor ma a lúgos orvos ügyében a Fővárosi Ítélőtáblán. Bene Krisztiánt, a Budai Irgalmasrendi Kórház egykori igazgatóját azzal vádolják, hogy injekcióval elkábította, majd lúggal öntötte le volt szeretőjét.
Hamis a jogerős ítélet előtti utolsó pillanatokban benyújtott levél, ami másra terelte volna a gyanút a volt barátnőjét lúggal leöntő orvosról - állapította meg a Fővárosi Főügyészség.
Elfogadta a Kúria az ügyészség indítványát és március 28-án 30 napra elrendelte az előzetes letartóztatását annak a budai orvosnak, aki a vád szerint 2013-ban megtámadta és elkábította volt szeretőjét, majd maró lúggal öntötte le nemi szervét - értesült a Velvet.
Bár „emberileg” sajnálja megcsonkított egykori kedvesét, önmagát is az ügy áldozatának tartja a lúgos orvosként elhíresült volt kórházigazgató. Bene Krisztián a hétfő esti Kékfényben adott interjút, amely már megjelenése előtt hatalmas felháborodást váltott ki.