„A képek azok, amiknek a csendjét szeretem.” Benkő Imre fotóiból nyílt grandiózus tárlat a Műcsarnokban.
A Nagymező utcai Magyar Fotográfusok Házában, azaz a Mai Manó Házban két léttapasztalattal, kétfajta közlésmóddal találkozhatunk. Ami közös bennük, az az, hogy nem érdemes kihagyni a két kiváló művész, Féner Tamás és Benkő Imre képeit.
A honvédelmi miniszter a parlamenti frakciókat tájékoztatná a legfontosabb törvényi változásokról – mindezt azután, hogy Ukrajna hadiállapotot hirdetett nyolc megyéjében. A módosítások a magántulajdon szentségét is felülírják.
Könnyebb elmesélni képekkel, mint szavakkal, ezt mutatja a Sziget 25 - Fesztiváltörténelem fényképeken című kiállítás a Capa Központban. Egyre drágább a szabadság szigete, a törzsi érzés viszont örök.