Fönn majális, lenn szakrális

A Nagymező utcai Magyar Fotográfusok Házában, azaz a Mai Manó Házban két léttapasztalattal, kétfajta közlésmóddal találkozhatunk. Ami közös bennük, az az, hogy nem érdemes kihagyni a két kiváló művész, Féner Tamás és Benkő Imre képeit.