Még árulnak a tigrisek

Újra bírósághoz fordul a józsefvárosi kínai piacot még jelenleg is üzemeltető Komondor Kft. ellen a MÁV, amiért még mindig nem volt hajlandó elhagyni a területet - miközben a cég állítása szerint maga is megtámadta a bérleti szerződés felmondását bíróságon. Igaz, erről ugyanakkor a MÁV még semmilyen értesítést nem kapott. A piac kedvelői mindenesetre bizonytalanok, a közösségi oldalakon érdeklődnek a nyitvatartás felől, és abban már a Komondor is kevéssé tűnik biztosnak, hogy februárban még nyitva lesznek.