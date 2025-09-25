A gazdaságnak mondott luxusbirtokot egyfajta élménytúra keretében mutatják be, a kilátást mobilkilátók segítik majd, és az érdeklődőket szafarival is kecsegtetik, ha nem zárják el a legelésző zebrákat, bölényeket, antilopokat.
Hosszas procedúra után egy már nem érvényes, semmilyen szempontból nem releváns szerződés-torzót mutattak meg Szél Bernadettnek a Miniszterelnökség bekamerázott titokszobájában a paksi bővítésről; a "betekintésen" semmilyen új információhoz nem jutott az LMP frakcióvezetője. A politikus lapunknak azt mondta: összesen annyi derült ki számára, hogy az Orbán-kormány orosz érdekeket véd a bohózatba hajló titkolózással.