A jármű számára nem jelöltek ki kötelező belvárosi útvonalat, de a korlátozott övezetet a lehető legrövidebb úton kellett érintenie.
A tűzoltók mentőt is kértek a baleset helyszínére.
A Szikszón élőknek is joguk van eldönteni, hogy mivel éljenek együtt – hívta fel a helyi önkormányzat figyelmét internetes bejegyzésében dr. Piskóti István professzor, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének igazgatója aki élére állt egy tiltakozási akciónak.
Betonkeverővel ütközött egy személygépkocsi kedden délelőtt Veszprém és Felsőörs között, az érintett útszakaszt lezárták - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
Mintegy négy köbméter beton ömlött a főváros III. kerületében található Szentendrei útra, egy sávot le kellett zárni - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedden az MTI-vel.
Teljes szélességben lezárták a 82-es főutat egy szakaszon Pannonhalma térségében, egy árokba borult betonkeverő miatt - jelenti a HavariaPress.