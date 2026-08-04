Ipari park a város közepén? - Zajos betonkeverő Szikszón

A Szikszón élőknek is joguk van eldönteni, hogy mivel éljenek együtt – hívta fel a helyi önkormányzat figyelmét internetes bejegyzésében dr. Piskóti István professzor, a Miskolci Egyetem Marketing Intézetének igazgatója aki élére állt egy tiltakozási akciónak.