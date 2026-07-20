Három éve egyszer már kiszáradt a tó, amelynek vízmélysége egykor elérte a 2,5 métert.
A tét nemcsak az, hogy ki és mi fogja szennyezni a környezetet, hanem több mint száz család megélhetése is.
A Great Wall Motors (GWM) érkezéséről korábban már szivárogtak hírek Hszi Csin-ping májusi látogatásán tehetnek hivatalos bejelentést róla. Kína nyolcadik legnagyobb elektromosautó-gyártója 600 hektáros területen építkezhet Pécs mellett.
A bűncselekményt beismerte, a rendőrség nyomoz ellene. Az áldozat túlélte a lövést.
Halálos baleset történt hétfő délután a 6-os számú főúton Pécs és Szentlőrinc között, ahol egy Pécs irányába haladó személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan okból áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol frontálisan összeütközött egy szemből közlekedő autóbusszal - írja a police.hu.