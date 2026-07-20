Eltűnt a víz a Bicsérdi horgásztóból

kiszáradás;horgásztó;Bicsérd;

2026-07-20 18:27:00 CEST

Három éve egyszer már kiszáradt a tó, amelynek vízmélysége egykor elérte a 2,5 métert.

Látványos drónfelvételt tett közzé Facebook-oldalán a 7300.hu portál arról, hogy a korábbi évek hasonló esetei után ismét kiszáradt a Bicsérdi horgásztó – vette észre a Telex. A felvétel szerint szinte teljesen eltűnt a víz a 2,9 hektár területű tóból, amelynek legnagyobb mélysége eredetileg elérte a 2,5 métert.

Hasonló eset történt 2022-ben is, a Telex akkor arról számolt be, hogy négy éve több mint tíz horgásztó száradt ki Baranya megyében, és a helyi horgászegyesület nem is talált megoldást a problémára.

Az akkori probléma hátterében az állt, hogy a tavat tápláló vízfolyás több mint 10 kilométeres szakaszon teljesen kiszáradt, és két éve nem pótolta a tó vizét. A környéken mind a csapadék, mind a talajban tárolt vízmennyiség csökkenése felelős a kiszáradásért – közölte akkor a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.