Borztetem, fenyegetés - Rögzítette a kamera a történteket

Az MSZP miskolci székháza előtt kedd hajnalban történteket az épület biztonsági kamerája rögzítette, a párt elvárja a rendőrségtől, hogy minél hamarabb kerítse kézre "a brutális állatkínzást elkövető embereket" - írja a szocialista párt miskolci szervezete az MTI-hez is eljuttatott közleményében.