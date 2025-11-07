Legkevesebb egy műkincsrabló továbbra is szabadlábon van a francia ügyészség szerint.
Tudjuk, 100 százalékos biztonság nem létezik, sokan valóságos „forradalmat” várnak a kamerák közterületeken való tömeges bevezetésétől. De legalább ugyanannyian vannak, akik ebben a „Nagy Testvér-szindróma” újabb megnyilvánulását látják.
Az MSZP miskolci székháza előtt kedd hajnalban történteket az épület biztonsági kamerája rögzítette, a párt elvárja a rendőrségtől, hogy minél hamarabb kerítse kézre "a brutális állatkínzást elkövető embereket" - írja a szocialista párt miskolci szervezete az MTI-hez is eljuttatott közleményében.