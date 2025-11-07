A Louvre egyik alkalmazottja szerint „Louvre” volt a jelszó a múzeum biztonsági kamera-rendszeréhez

ékszerrablás;Louvre;biztonsági kamera;

2025-11-07 15:36:00 CET

Legkevesebb egy műkincsrabló továbbra is szabadlábon van a francia ügyészség szerint.

A Louvre egyik alkalmazottja a mintegy 88 millió eurós ékszerrablás ügyében azt állítja, hogy gy a világhírű múzeum videomegfigyelő rendszerének jelszava szimplán az volt, hogy „Louvre”. Mindez akkor derült ki, amikor a rablás miatt a múzeum biztonsági intézkedéseit elkezdték átvizsgálni – derül ki az ABC News cikkéből.

A portál felidézi, hogy Laurence des Cars, a Louvre elnök-vezérigazgatója a múlt hónapban egy francia szenátusi bizottság előtt tett vallomásában ismerte el, hogy az Apollón-galérián kívül felszerelt egyetlen kamera nyugatra nézett, és nem vette azt az ablakot, ahol a tolvajok elektromos szerszámokkal betörtek az épületbe. Elmondta azt is, hogy bár a múzeum összes riasztója és kamerája működött, a rendszer biztonságában „a hiányos befektetés miatt” gyengeség mutatkozik. Felmerül a kérdés, hogyan lehetett egy ilyen támadást végrehajtani úgy, hogy azt nem láthatták előre - ismerte el.

Mint ismert, a francia nyomozók szerint a teljes rablás a kezdetektől a menekülésig mindössze hét percig tartott, a kirabolt Apollón-galéria pedig azóta zárva tart. – Ma egy szörnyű kudarcnak vagyunk tanúi a Louvre-ban. A Louvre biztonsága az egyik legfontosabb prioritásom hivatali időszakom óta és ismét hangsúlyozom, hogy megdöbbentett a múzeum biztonsági helyzete, amikor 2021-ben átvettem - magyarázkodott az igazgató.

Az elrabolt ékszerek azóta sincsenek meg, leszámítva III. Napóleon felesége, Eugénia császárné 1354 gyémánttal díszített koronáját, amit a rablók menekülés közben elvesztették. Annak ellenére nem találták még meg őket, hogy az ügyben már négy gyanúsított van. Laure Beccuau párizsi ügyész a Franceinfo rádiónak adott interjújában ugyanakkor arról beszélt, hogy egy feltételezett elkövető még mindig szabadlábon van. Az ügyben mindenesetre házkutatásokat tartanak.

Az ügyész beszélt arról is, hogy egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a tolvajok köthetőek lennének a szervezett bűnözéshez: az első két letartóztatott gyanúsított egy 39 éves taxisofőr és egy 34 éves kukás Párizs északi külvárosából. DNS-mintájukat a bűncselekmény helyszínén találták meg, tettüket részben beismerték. A másik két gyanúsított egy 37 éves férfi és 38 éves élettársa, szintén Párizs északi részéről származnak. A 34 éves kukás egyébként éppen Algériába próbált meglógni: egy retúr nélküli repülőjeggyel készült éppen felszállni, amikor a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren elkapták.