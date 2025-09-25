Tovább emelték a vörös zónák számát: többek között érintik a milánói központi pályaudvar környékét, a dómot övező teret, valamint a város szórakozónegyedeit.
A hatóság egyelőre nem gondolja, hogy terrortámadás történt volna.
A hírszerzési szolgálatok legfrissebb helyzetelemzése alapján született meg a döntés. Katonákkal is védik a zsidó közösségeket.
Magyarországon nem emelkedett a biztonsági készültségi szint a nizzai terrortámadás miatt, ugyanakkor megerősítik a magyarországi francia érdekeltségek őrzését - mondta a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója.
A gyanús viselkedésű embereket kiszűrő szakemberek dolgoznak a párizsi repülőtereken a márciusi brüsszeli terrortámadás óta, májustól pedig kísérleti jelleggel bevezetnek egy olyan arcfelismerő rendszert, amelyet az Egyesült Államokban és Japánban is használnak már - jelentette be csütörtökön a párizsi repülőterek igazgatósága.
Pénteken az Európai Bizottság is fokozta épületeiben a biztonsági készültséget - közölte a testület szóvivője, Mina Andreeva.