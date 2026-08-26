Mindent lát az új traffi

Már januárban újfajta sebességmérőket vezethet be a rendőrség, az új eszközökkel szinte minden autós szabálytalanságot dokumentálni tudnak, valamint az útdíj-matrica meglétét vagy hiányát is ellenőrizni tudják. Mindeközben Ausztráliában ál-balesetekkel blokkolják a helyi traffipax rendszer működését, mondván: a sebességmérőknek nincs semmi hasznuk.