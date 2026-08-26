A szabálysértést a miniszter elismerte.
Elég lesújtó számok jöttek arról, vezetés közben hányan nem csatolják be a biztonsági övüket.
A magyar rendőrség csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által Seatbelt elnevezéssel indítandó, március 6. és 12. között tartó fokozott ellenőrzéshez.
A gyermekbiztonsági rendszert hét esetben nem használták.
A baleset a Szent István úton történt.
Bár a balesetben 25-en megsérültek, a hatóságot ez sem tartja vissza attól, hogy csekkeket küldjön ki az érintetteknek.
A rendőrség március 11. és 17. között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzi Magyarország közútjain.
Ingyenesen cseréli a bal hátsó biztonsági öveket a Volkswagen-csoport, mivel azok bizonyos helyzetekben kioldódhatnak.
A biztonsági öv, a biztonsági gyermekülés és a bukósisak, tehát az úgynevezett passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrök szombattól hétfőig egy országos akció keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján.
Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a nőt, aki Prügy közelében közúti közlekedési balesetet szenvedett - írja honlapján a rendőrség.
Hétfőtől háromnapos akció keretében kiemelten ellenőrzi a biztonsági övek, illetve a bukósisak használatát a rendőrség.
Már januárban újfajta sebességmérőket vezethet be a rendőrség, az új eszközökkel szinte minden autós szabálytalanságot dokumentálni tudnak, valamint az útdíj-matrica meglétét vagy hiányát is ellenőrizni tudják. Mindeközben Ausztráliában ál-balesetekkel blokkolják a helyi traffipax rendszer működését, mondván: a sebességmérőknek nincs semmi hasznuk.
Fokozottan ellenőrzi a biztonsági öv használatát a rendőrség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mert egy hónap alatt hárman haltak meg közlekedési balesetben azért, mert nem kötötték be magukat - közölte a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.