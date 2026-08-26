Megbírságolták Ruszin-Szendi Romuluszt, mert nem kötötte be a biztonsági övét

biztonsági öv;közlekedési bírság;Ruszin-Szendi Romulusz;Bohár Dániel;

2026-08-26 22:12:00 CEST

A szabálysértést a miniszter elismerte.

Megbírságolták Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert, mert nem kötötte be a biztonsági övét - erről maga a tárcavezető posztolt a Facebookon, miután Bohár Dániel fideszes propagandista kioknyomozta a szabálysértést az egyik videóját megtekintve.

A miniszter bejegyzésében mellékelte a bírságról szóló határozatot, valamint egy levelet, ennek tanúsága szerint ő maga kereste meg a rendőrséget azzal, hogy szabálysértést követett el. Mint írta, a szabályszegés a XIV. kerületben, az Ajtósi Dürer soron történt, itt utazott az autó hátsó ülésén bekötött biztonsági öv nélkül. A felelősséget vállalja érte - tette hozzá.

Facebook-posztjában a tárcavezető úgy fogalmazott: „Igen, tegnap nem volt bekötve a biztonsági övem. Hibáztam. Nem kellett hozzá Bohár Dániel kommentárja, hogy ezt észrevegyem. Nem kellett hozzá politikai elemzés, hangos felháborodás vagy Facebook-bölcsesség sem. Írtam a zuglói rendőrkapitánynak, elismertem a szabálysértést. Megérkezett ma a határozat, a bírságot pedig azonnal befizettem.”

Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette, nem magyarázkodik, ezentúl sokkal figyelmesebb lesz, és mindig használni fogja a biztonsági övet. „Aki ennek ellenére továbbra is ezen szeretne politikai világmegváltást építeni, annak jó munkát kívánok hozzá” - írta.

A hatályos jogszabályok szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, autóúton vagy autópályán pedig 40 ezer forintos bírság szabható ki. A bírság pontos összegét a miniszter ugyan kitakarta a közzétett rendőrségi dokumentumból, de a közölt információk alapján valószínűsíthető, hogy az alacsonyabb, 20 ezer forintos büntetési tételt kellett befizetnie.