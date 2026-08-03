Az augusztus második felében induló híradó irányítója sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc egyik kiemelt cégénél dolgozott kommunikációs szakértőként. Új műsorvezetők is lesznek, egyikük, Borsa Miklós, korábban már volt a köztévé arca.
Borsa Miklós, akit 2015 áprilisában köztévés munkája miatt vertek meg ismeretlenek Balatonfüreden, tegnap a Duna TV-n vezetett utolsó adása előtt készült fotót posztolta a közösségi portálon.
Távozik a köztévétől Borsa Miklós – erősítette meg az MTVA kommunikációs igazgatósága az Indexnek. Borsát még áprilisban bántalmazta egy férfi Balatonfüreden, miután megtudta, hogy valóban a köztévés híradóssal beszél.
Az M1 híradó műsorvezetőjét, Borsa Miklóst április 11-én, szombaton Balatonfüreden érte támadás. A hírek szerint a Tagore sétányon egy férfi Borsa elé lépett, és megkérdezte tőle, ő mondja-e a híreket, majd állítólag többen rárontottak és ütötték, miközben azt ordították neki: „most hazudj!”.
Elrendelte a nyomozást a rendőrség Borsa Miklós, az M1 híradó műsorvezetőjének bántalmazása ügyében – tudta meg a Népszava.Mint arról lapunk is beszámolt, a tévést április 11-én, szombaton Balatonfüreden érte támadás.
Megtalálta Borsa Miklós, az M1 tévécsatorna megvert műsorvezetőjének utódját a köztévé – tudta meg a Napi Gazdaság.
Nem megy vissza dolgozni az M1-hez a múlt héten megvert Borsa Miklós műsorvezető - írja a Napi Gazdaság. Bár a hírolvasó azt mondta, nem mondott fel, a Híradóba azonban nem kíván visszatérni.