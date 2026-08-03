Nincs több híradózás? Az M1 műsorvezetőjét nagyon megviselte a támadás

Nem megy vissza dolgozni az M1-hez a múlt héten megvert Borsa Miklós műsorvezető - írja a Napi Gazdaság. Bár a hírolvasó azt mondta, nem mondott fel, a Híradóba azonban nem kíván visszatérni.