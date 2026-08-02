Ahol az emberek elfelejtenek meghalni

Csak kapkodom a fejemet, mi minden van itt Tenerifén. A boltok rogyásig vannak termékekkel, egyszerűen nem tudsz betelni velük. Olyan különlegességek vannak, amitől a száj tátva marad. Nyilván sok minden helyi adottságból fakad, mint a rák, a polip, a tintahal, de engem mindig lenyűgöz a jégre kirakott tengeri herkentyűk sokasága. Meg az a sokféle gyümölcs, amiből persze szárított és lekvár is van. Bár egy szigeten vagyunk, sokkal több az áru a boltokban, mint otthon. Hogyan lehet ez? Mi a baj nálunk, hogy néha egy-két boltban úgy érzi magát az ember, mint 30 éve Romániában?