Öt éven belül a mesterséges intelligencia (MI) meghaladhatja az egész emberiség együttes intelligenciáját – állítja Elon Musk. Az általa felvázolt jövő rendkívüli bőséget ígér, közben azonban nyugtalanító kérdéseket vet fel a munkáról, a hatalomról és az ember szerepéről. Ezek már nem csupán technológiai kérdések, hanem korunk legfontosabb politikai és erkölcsi dilemmái közé tartozhatnak.
Csak kapkodom a fejemet, mi minden van itt Tenerifén. A boltok rogyásig vannak termékekkel, egyszerűen nem tudsz betelni velük. Olyan különlegességek vannak, amitől a száj tátva marad. Nyilván sok minden helyi adottságból fakad, mint a rák, a polip, a tintahal, de engem mindig lenyűgöz a jégre kirakott tengeri herkentyűk sokasága. Meg az a sokféle gyümölcs, amiből persze szárított és lekvár is van. Bár egy szigeten vagyunk, sokkal több az áru a boltokban, mint otthon. Hogyan lehet ez? Mi a baj nálunk, hogy néha egy-két boltban úgy érzi magát az ember, mint 30 éve Romániában?
A XXI. század alapkérdése: a bőség, a szabadság és a kultúra körülményei között eljutunk-e oda, hogy komfort-zónánkban ücsörögve, mégis folyamatosan keressük a kihívást, elfogadjuk az ezzel együtt-járó stresszt, és vállaljuk egyre újabb készségek elsajátítását?