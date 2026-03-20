Lévai Katalin: Csábító Budapest

1896 májusában egy tizennyolc éves fiatalember Nyíregyházán vonatjegyet vált a pesti gyorsra. Azért utazik Pestre, hogy megnézze a millenniumi kiállítást, és írjon róla. Tizennégy évesen szerkesztőséget alapított Nyíregyházán, megjelent egy novellája, tizenhat évesen hírlapírónak szökött el otthonról. Debrecenben és Nagyváradon belekóstolt az újságírásba, majd kis időre visszatért a szüleihez. Most a nyíregyházi pályaudvaron a vonat indulására vár. Pörge kalapjában, fekete hajával, hetyke bajuszával cigányprímásnak nézné az ember. Krúdy Gyulának hívják, és író akar lenni.