Szavaznak a budapesti nagykövetről

Meglehetősen hosszú várakoztatás után ma szavaz előzetesen, majd holnap véglegesen a washingtoni szenátus az új budapesti amerikai nagykövetjelölt kinevezéséről. Colleen Bradley Bellt 2013 novemberében jelölte a posztra Barack Obama. Az előző nagykövet, Eleni Tsakopoulos Kounalakis már hónapokkal korábban, július 20-án távozott posztjáról. Ha a jelölést jóváhagyja a szenátus, utóda várhatóan 2015 januárjában érkezhet meg Budapestre.