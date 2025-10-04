Donald Trump kijelölte az Egyesült Államok új budapesti nagykövetét

üzletember;Egyesült Államok;Donald Trump;budapesti amerikai nagykövetjelölt;

2025-10-04 21:58:00 CEST

Kinevezését már csak a szenátus külügyi bizottságának kell jóváhagynia.

Benjamin Landa üzletembert jelöli az Egyesült Államok budapesti nagykövetének Donald Trump – vette észre a hvg.hu a Belaaz zsidó hírportál cikkét. E szerint az üzletember intenzíven lobbizott a tisztségért, az Ovális Irodában tárgyalhatott az amerikai elnökkel, aki már meg is hallgatta a korábbi tanácsadója, Roger Stoneajánlásával. Ebből a tárgyalásból – fűzhetjük hozzá – jelölés lett, a The Washington Post adatbázisa szerint Benjamin Landát hivatalosan két napja, 2025. október 2-án jelölték a budapesti nagykövetnek a szenátus külügyi bizottságában, amely meghallgatás után hagyja jóvá a nagyköveti kinevezést.

Benjamin Landa befolyásos ortodox zsidó üzletember, jelölését . New Yorkban született, társalapítója és elnök-vezérigazgatója a SentosaCare LLC nevű cégnek, amely idősotthonokat tart fenn. Bryan Leib külpolitikai elemző, akit David Cornstein és Nancy Goodman Brinker korábbi nagykövet mellett sokáig esélyesvolt a a pozícióra, tweetben gratulált neki a jelöléshez.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét ideiglenes ügyvivő, Robert Palladino vezeti azóta, hogy Joe Biden távozásával egy időben lemondott a tisztségről az előző nagykövet, David Pressman.