Az ügyelő és a bútoros dalra fakad

A Színházak Éjszakáján mindig szeretnek részt venni a gyerekek is, élvezik, hogy sokáig kimaradhatnak. Az természetes, hogy a Budapest Bábszínházban ott voltak még az este 9-kor kezdődő programon is, de bizony néhányan közülük a Budapesti Operettszínházban is végig ülték azt a gálát, ami hajnali 1-ig tartott.