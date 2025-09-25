Merkel kezében Orbán politikai sorsa

Felfokozott várakozás előzi meg Angela Merkel - hírek szerint - február 2-i budapesti látogatását, jóllehet hivatalosan még nem jelentették be, s a német kancellár programját csak egy héttel az utazás előtt véglegesítik. A látogatásról, attól függően, ki, mit vár tőle, máris egymásnak homlokegyenest ellentmondó értesülések láttak napvilágot. A várakozás nem véletlen: nem csak a magyar gazdaság függ a némettől, de megfigyelők szerint Orbán Viktor politikai sorsának jövője is sok szempontból Merkel kancellár kezében van.