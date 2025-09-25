Szijjártó Péter repes az örömtől, történelmi jelentőségűnek tartja a közel keleti ország álláshalmozó vezetőjének az útját, aki több mint tíz éve vezette be a saríát, de nyilvános és durva kivégzésektől a felháborodás miatt végül eltekintettek.
A Kínai Kommunista Párt főtitkára elismeréssel tekint a Rákosi Mátyás óta tartó barátságra.
A magyar ellenzéki politikus szerint a magyarok érdeke a transzatlanti kapcsolatok erősítése.
A Szentszék tisztában van a magyarországi politikai helyzettel, de mindenkivel, így Oroszországgal is párbeszédre törekszik. A háború témája áll ugyan a katolikus ma kezdődő budapesti vizitjének középpontjában, de Ferenc a magyar társadalomnak is fontos üzeneteket fogalmazhat meg – vélik világhírű Vatikán-szakértők.
A cseh kormányfővel szakértők is jönnek, akik különösen az orosz vakcina és az amerikai bamlanivimab gyógyszer hatásai iránt érdeklődnek.
Nem volt szó arról, hogy Emmanuel Macron francia elnök mostani útján Magyarországra jönne, ugyanakkor még ebben az évben sor kerülhet egy újabb hivatalos találkozóra a V4-ek és Franciaország között; ennek időpontját még keresik - mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő budapesti látogatásának előkészületeiről egyeztetett szerdán telefonon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter - közölte az orosz külügyminisztérium.
Felfokozott várakozás előzi meg Angela Merkel - hírek szerint - február 2-i budapesti látogatását, jóllehet hivatalosan még nem jelentették be, s a német kancellár programját csak egy héttel az utazás előtt véglegesítik. A látogatásról, attól függően, ki, mit vár tőle, máris egymásnak homlokegyenest ellentmondó értesülések láttak napvilágot. A várakozás nem véletlen: nem csak a magyar gazdaság függ a némettől, de megfigyelők szerint Orbán Viktor politikai sorsának jövője is sok szempontból Merkel kancellár kezében van.