Budapestre jön a brunei szultán, aki halálra kövezte volna a melegeket és a házasságtörőket

Szijjártó Péter;melegek;megkövezés;budapesti látogatás;saría;Brunei;szultán;

2025-09-25 19:25:00 CEST

Szijjártó Péter repes az örömtől, történelmi jelentőségűnek tartja a közel keleti ország álláshalmozó vezetőjének az útját, aki több mint tíz éve vezette be a saríát, de nyilvános és durva kivégzésektől a felháborodás miatt végül eltekintettek.

Szeretettel várjuk Hassanal Bolkiah szultánt – posztolta nemrég a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az ENSZ közgyűlésén New Yorkban tárgyalt Brunei kollégájával, és a bejelentett budapesti találkozó lett az eredménye. Szijjártó kapcsolata a második számú külügyminiszteri posztot viselő Dato Erywan Pehin Yusoffal nem újkeletű, legutóbb, ahogy írta, Dunakeszin (ahol a fideszes politikus villája van) is találkoztak úgynevezett munkavacsorán. Most az Egyesült Államokban ismét összefutottak, és Szijjártó Péter boldogan posztolta, hogy a történelem során először fog a brunei szultán Magyarországra látogatni.

A hvg.hu szerint a szultán nagy hatalmú, így hazájában ő a miniszterelnök, az első számú külügy-, a pénzügy- és a védelmi miniszter is. Választásokat nem tartanak. A lap Hassanal Bolkiah tevékenységéről leírta, 2014-ben nagy visszhangot keltett, hogy bevezették az iszlám saría törvényeket. – Nem szórakozásból döntöttünk a saría alkalmazása mellett, hanem Allah parancsának engedelmeskedünk, ahogyan meg van írva a Koránban – magyarázta a szigor elrendelését, ami azt is jelentette volna, hogy a melegeket és a házasságtörőket halálra kövezik, de a nemzetközi felháborodás hatására ettől végül elálltak. Most „csak” sokéves börtön vár az ilyen bűnösökre.

A Borneo szigetének északi részén fekvő, nagyjából Békés megyével azonos területű Brunei a világ leggazdagabb országai közé tartozik (egy főre jutó GDP-je a Nemzetközi Valutaalap friss statisztikája szerint 34 970 dollár, 40 százalékkal több, mint Magyarországé), amit kőolaj- és földgázkincsének köszönhet. A nem egészen félmillió, malájul beszélő és zömmel szunnita muszlim lakosság számára ennek jóvoltából olyan bőkezű jóléti államot építettek ki, amely bizonyára pótolja a demokrácia hiányát. A teljes nevén Hassanal Bolkiah Muiz’zaddin Wad’daulah szultán 79 éves, és 58 éve, 1967 óta ül az 1984 óta teljesen független egykori brit protektorátus trónján, és három feleségétől öt fia és hét lánya született.