Kőrösi Csoma Sándor az egyik legnagyobb hatású tudós a keletkutatás történetében. Nem csak mint kutató, de mint aki a tibeti kultúrát beemelte az európai tudományba. Élete kalandos, nehéz, gyötrelmekkel teli, de az elképesztő tudásszomj amivel rendelkezett minden komfortot felülírt az életében.
Másfél évtized – és egy élet – utazásainak, kereséseinek színes és intellektuálisan, érzékileg is izgalmas lenyomata Péntek Orsolya Itt is istenek vannak című új regénye. A csavargókönyv szerzőjével családi örökségről, isteni jelenlétről és városok sajátos színeiről is beszélgettünk.
Mélyen filozofikus szerzőt tárnak elénk azok a többségében magyarul most először megjelenő írások, melyek a Tolsztoj megszabadulása című kötetben lettek összegyűjtve. Ivan Bunyin orosz író az élet, a halál és az öröklét megválaszolhatatlan kérdéseire kereste a választ ezekben az írásokban.
Kell egy kis elmélyülés, csend, ha az ember az összeomlás szélére kerül. Meditáció a kapcsolatainkról, önmagunkról: mi romlott el? Ki a felelős érte? A Csend és Zivatar című regény helyszíne egy csendtábor, ahol a tekintet befelé irányul, a szemkontaktust pedig illik mellőzni. Szerzőjét, Jánoki-Kis Viktóriát kényszerekről és az út kezdetéről kérdeztük.
A nemzet gázszerelője egyetlen gombnyomással visszautalta Brüsszelnek „a szörnyű ellenség pénztárcájából érkező rettenetes pénzmennyiséget”. Azóta a Keletinél, a 13-as vágánynál, egy román hálózsákból kidugva kezét kéreget.
Nem csak Iványi Gábor egyháza, hanem a Dzsaj Bhím roma buddhista közösség is visszakapta az egyszázalékos felajánláshoz szükséges technikai számot.
A thaiföldi Wat Pariwat templom Bangkokban található és szerencsés, aki nyitva találja, mert ilyen szentélyt még biztosan nem látott. A templom főépítésze Manchester United rajongóként engedélyt kapott, hogy a Buddhát tartó figurák közé megmintázza a csapat sztárfocistáját. Aztán az azóta a csak Beckham templomként emlegetett épületegyüttest továbbiakkal egészítették ki és ha már amúgy is rendhagyó a díszítés, további rajzfilm- és történelmi figurák kaptak helyet a démonok között. Állítólag így nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik a vallás felé fordultak. A turistáké biztosan nőtt.
Már fel is szentelték őket szerzetes-növedéknek, ennek keretében leborotválták a hajukat. A cél, hogy segítsék a mentés közben életét vesztett búvárt a következő életében.
Fehér homokos tengerpart, hatalmas teaültetvények, elefántfarm, buddhista szentélyek. Turisták milliói veszik célba évről évre a függetlenségének 70. évfordulóját ünneplő Ceylont.