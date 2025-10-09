Mit keres Beckham, Einstein és Pókember egy buddhista templomban?

A thaiföldi Wat Pariwat templom Bangkokban található és szerencsés, aki nyitva találja, mert ilyen szentélyt még biztosan nem látott. A templom főépítésze Manchester United rajongóként engedélyt kapott, hogy a Buddhát tartó figurák közé megmintázza a csapat sztárfocistáját. Aztán az azóta a csak Beckham templomként emlegetett épületegyüttest továbbiakkal egészítették ki és ha már amúgy is rendhagyó a díszítés, további rajzfilm- és történelmi figurák kaptak helyet a démonok között. Állítólag így nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik a vallás felé fordultak. A turistáké biztosan nőtt.