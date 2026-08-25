Bugacon a büféár a Balatont idézi, a zászlók és szimbólumok a türk eredetet kutatják, a közönségben pedig a családostul érkező kíváncsiskodóktól a kackiás bajszú sörözőkön át a politikai üzenetet hordozó pólókig mindenki képviselteti magát. A rekordösszegű állami milliókkal kitömött, a fideszes kormányzati felső vezetés által is felkarolt Kurultáj mára nemcsak a keleti hagyományőrzés, hanem a NER-konform kultúrpolitika egyik leglátványosabb seregszemléjévé vált – ahol a turul és a közpénz összefonódása rég eldöntött kérdés.
A Kurultaj idén 400 millió forint támogatást kapott az Emmitől.
Határon átnyúló együttműködési programmal növelik a kihalással veszélyeztetett rákosi vipera élőhelyét Bugacon - közölte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.
Sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését a Bács-Kiskun megyei Bugac külterületén, ahol mintegy öt hektáron égett a fenyves - közölte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője csütörtök este az MTI-vel. Több mint harminc tűzoltó dolgozott a bugaci lángok eloltásán, írja a Katasztrófavédelem.
Megszámolták az ürgelyukakat Bugacon, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei megbecsülhessék az itteni állomány nagyságát – írja a baon.hu.