A turul és a közpénz: balatoni árakon lehet kutatni a türk eredetet a Kurultájon

Bugacon a büféár a Balatont idézi, a zászlók és szimbólumok a türk eredetet kutatják, a közönségben pedig a családostul érkező kíváncsiskodóktól a kackiás bajszú sörözőkön át a politikai üzenetet hordozó pólókig mindenki képviselteti magát. A rekordösszegű állami milliókkal kitömött, a fideszes kormányzati felső vezetés által is felkarolt Kurultáj mára nemcsak a keleti hagyományőrzés, hanem a NER-konform kultúrpolitika egyik leglátványosabb seregszemléjévé vált – ahol a turul és a közpénz összefonódása rég eldöntött kérdés.