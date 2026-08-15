A Tények helyett mostantól TV2 Híradót nézhetünk. A nevek itt valahogy rendre félremennek. A Tényekre éppen a tények nem voltak jellemzőek. Most pedig az a kérdés, hogy amit látunk, mennyiben tekinthető híradónak.
A herceg indulattal említette Piers Morgant, az Egyesült Királyságban széles körben ismert újságírót és televíziós személyiséget, aki annak idején a Daily Mirror főszerkesztője volt.
Wisinger István legújabb műve az Amerikában is rendkívül sikeresnek számító pályát befutó, sajtómágnássá és ismert közéleti tényezővé váló egykori makói, majd pesti kamasznak, Pulitzer Józsefnek az életéről, munkájáról szól.
Október 6-án mutatják be a A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjának keretében Katona József Színház kamaraszínházában a Kamrában a kortárs brit Lucy Kirkwood Munkavégzés során nem biztonságos című művét.
A Korda-házaspár körüli pletykák akkor kezdődtek, amikor novemberben Klárikáék az összes koncertjüket lemondták, majd arról szóltak a hírek, hogy Korda Gyuri az intenzív osztályon fekszik, és nem engedik ki kórházból. A táncdalénekes ma már otthon van, és műsort is vezet a SportTV-n. Később azonban ismét rájuk szállt a bulvársajtó, amikor a luxusvillájuk eladásáról cikkeztek a lapok. A házaspárnak elege lett a rosszindulatú pletykákból, és a hamis bulvárhírekre közösségi oldalukon reagáltak - írja az Origó.