Az ügyészség sem számíthatott arra, hogy a választást a Tisza nyeri, ezért most csinálni kellett valamit az MNB-ügyben – mondta a Népszavának Ligeti Miklós, Transparency International Magyarország jogi igazgatója, aki szerint maguktól lemondanak majd a NER közjogi kinevezettjei. Megismételte, hogy Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter aligha megy börtönbe, Rogán Antal személyes érintettségét viszont könnyebb konkrét ügyekben kimutatni. Interjú.
A nőnek bűnpártolás miatt kell felelnie a törvény előtt.
Gyanúsítottként hallgatták ki azt a javítóintézetben dolgozó nőt, aki bűnpártoló magatartást tanúsíthatott a volt igazgató, Juhász Péter Pál érdekében.
Már készül a bűnpártolás miatt teendő feljelentés Polt Péter legfőbb ügyész ellen, aki "nem vádhatóságot, hanem védhatóságot vezet, amely megvédi a fideszes politikusokat a börtöntől" - mondta Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.
Bűnpártolással vádolta az ügyészséget a szocialista Nyakó István, aki pótmagánvádas indítványban kéri a február 23-án a Nemzeti Választási Iroda (NVI) előtt történtek vizsgálatát.
Bűnpártolás gyanújával indítana bűnvádi eljárást a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) Petre Toba belügyminiszter ellen, mivel a tárcavezető állítólag önkényesen megtagadta bizonyos iratok titkosításának részleges feloldását, amelyeket a DNA bizonyítékokként akart felhasználni egy másik ügyben. Az ügyészek szerint a belügyminiszter ahhoz falazott, hogy a belügyi titkosszolgálat (DIPI) vezetői a szolgálat pénzéből saját használatra vásároltak olyan javakat, amelyeknek semmi közük nem volt az operatív munkához.
Az MSZP bűnpártolás miatt feljelentéskiegészítést tesz az ügyészségen a sajtóban korrupcióval gyanúsított Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselő ügyében.
Felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek egy zalai fiatalt, az édesanyját pedig bűnpártolás miatt pénzbüntetésre, mert 20 ezer forinttal meg akarták vesztegetni az érettségi dolgozatot javító tanárt.
Egy lenti fiatalember a zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskolában idén májusban középszintű matematika írásbeli érettségi ismétlő vizsgát tett. A javítás után lehetőség volt a dolgozat megtekintésére, amellyel élt is a fiatal. Miután megnézte, a pedagógus visszatette azt egy borítékba és elzárta. Pár nappal később a diák ismét látni akarta munkáját. Kihasználta, hogy a tanárnő nem áll folyamatosan mellette, így a dolgozatát tartalmazó borítékba egy kisebbet tett, benne 20 ezer forinttal.
Bűnpártolás miatt vádat emeltek két rendőr ellen, mert a nyomozók segítettek megúszni egy gyulai vállalkozónak egy bűncselekményt.