Menekült nőt vert az őr?

A menekült nőket érintő brutális szexuális erőszakról közölt cikket a New York Times, melyben megemlítik, hogy Magyarországon egy börtönőr vert eszméletlenre egy migráns nőt azért, mert az visszautasította a közeledését. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint ilyen nem fordulhatott elő, mert a hazai börtönökben csak férfiak vannak idegenrendészeti őrizetben.