Az önkormányzat képtelen volt megoldani a közétkeztetést, ezért kell az átmeneti megoldás.
A kísérői haladéktalanul megkezdte az elsősegélynyújtást, közben értesítették a mentőket is. A fogvatartottat kórházba vitték.
Várják a munkavállalókat is.
A büntetés-végrehajtás munkavállalókat is toboroz az épülő börtönbe.
A lap azután szeretett volna interjút készíteni Portik Tamással, hogy megjelent a könyv, amelyben Pintér Sándor belügyminiszter szerepére, felelősségére is kitértek.
Miközben a pedagógusok esetében az EU-tól várja a kormány, a büntetés-végrehajtás az elítéltekkel nem fukarkodik.
Sikerült megnyertni a négy évre szóló keretszerződést.
Aránytalanul magas percdíjakkal és javítási költségekkel korlátozzák a rabok kapcsolattartási jogait a magyar börtönökben állítja a Magyar Helsinki Bizottság, a BVOP-tól most kiperelt szerződésekre hivatkozva.
A menekült nőket érintő brutális szexuális erőszakról közölt cikket a New York Times, melyben megemlítik, hogy Magyarországon egy börtönőr vert eszméletlenre egy migráns nőt azért, mert az visszautasította a közeledését. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint ilyen nem fordulhatott elő, mert a hazai börtönökben csak férfiak vannak idegenrendészeti őrizetben.