Börtönkosztot kapnak a gyerekek Balmazújvárosban

2025-09-09 13:55:00 CEST

Az önkormányzat képtelen volt megoldani a közétkeztetést, ezért kell az átmeneti megoldás.

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja átmenetileg a napi étkezést Balmazújváros 11 közintézményében: három általános iskolában, öt óvodában és két bölcsődében - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel kedden.

Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: a következő időszakban a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik arról, hogy a Balmazújvárosban található bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó közel 1400 kisgyermek mindennap tápláló és finom ételt kapjon. Hozzátette, az intézeti konyha napi háromszori, illetve néhány intézményben napi négyszeri étkezést biztosít a gyerekeknek, amelyből az előírásoknak megfelelően egy meleg étel.

Hétfőn reggelire, tízóraira és uzsonnára friss pékáru és gyümölcs került az asztalokra, míg ebédre többek között húslevest, sárgaborsó főzeléket, sertés pörköltet, tejberizst vagy éppen natúr csirkeszeletet fogyaszthattak a kicsik. A menük elkészítése szabályos és ellenőrzött környezetben történik, kollégáink maximális odafigyeléssel gondoskodnak arról, hogy az ételérzékenységgel élő gyerekek is igényeiknek megfelelő ételeket ehessenek - emelte ki. Makula György elmondta azt is, a tiszalöki börtön nemcsak az ételek előállítását, de a kiszállítást is vállalta. A gyermekek étkeztetése mellett a fogvatartottak élelmezése sem szenved csorbát, részükre is biztosítják a napi háromszori étkezést - rögzítette.

Az ezredes hangsúlyozta, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet számára nem új az ilyen típusú feladat, hiszen közel 19 ezer fogvatartott napi étkeztetését kell biztosítaniuk a magyarországi börtönökben. A menük összeállításakor a Magyar Élelmiszerkönyvben rögzített minőségi követelmények érvényesek, így az alapanyagok ellenőrzött forrásból származnak és a menüsor összeállításában dietetikus is részt vesz. Hozzátette, a börtönök főzőkonyháinak működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rendszeresen ellenőrzi. A büntetés-végrehajtás konyháin dolgozó szakemberek szakmai felkészültségét jelzi, hogy országos szakácsversenyeken is sikerrel szerepelnek, a közelmúltban több érmet nyertek a közétkeztetési szakácsversenyen.

Makula György emlékeztetett, hogy a hazai büntetés-végrehajtás élelmiszer-ellátottsága nagyrészt önellátó. A fogvatartottak munkáltatásával működő büntetés-végrehajtási kft.-k, mezőgazdasági és ipari egységek (állattenyésztés, növénytermesztés, pékségek, tésztagyár, vágóhíd) biztosítják az alapanyagok döntő részét. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai évente 250-300 tonna csirkehúst és 650-700 tonna sertéshúst dolgoznak fel, valamint mintegy 550 tonna pékárut és 250 tonna tésztát állítanak elő, így a hazai börtönkonyhák működése egyszerre felel meg a szigorú élelmiszer-biztonsági előírásoknak és a költséghatékonysági elvárásoknak.

Az átmeneti megoldásra leginkább a balmazújvárosi önkormányzat inkompetenciája miatt volt szükség, ugyanis mint lapunk is beszámolt róla, a helyi képviselő-testület képtelen volt elintézni egy szabályosan lefolytatott közbeszerzés keretében a közétkeztetés biztosítását. A fideszes városvezetés és a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) leginkább egymásra mutogat az ügyben: Varga Marina polgármester arról beszélt, hogy a hat KBE-s képviselő miatt nem tudnak dűlőre jutni, hiszen többedszer is határozatképtelenség miatt kellett berekesztenie az ülést. Mint fogalmazott, „hat ember nem teheti tönkre 17 ezer lakos életét”. Ezzel szemben Szabó Orsolya, a KBE képviselőcsoport tagja azt mondta, volt egy törvényes keretek között lezajlott közbeszerzési folyamat, amelynek megvolt a nyertese. „Ki kellett volna hirdetni, ennyi volt a dolgunk. Ehhez képest a testület nem lezárta az ügyet, hanem szabálytalanul meghirdetett zárt ülésen újabb indokokat keresett az időhúzásra. A fideszes képviselők megtorpedózták az egészet” - jelentette ki.

Az egész politikai csatározásnak az lett az eredménye, hogy szeptember elején leállt a közétkeztetés, szeptember 4-én már arról szóltak a hírek, hogy csak vajaskenyeret kaptak a kicsik az óvodában, a továbbiakban pedig már azt sem tudják biztosítani.