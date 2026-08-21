A rendőrség szerint a férfi által okozott kár több százezer eurós lehet.
Az asszony a testfelszínének 25 százalékát érintő I-II-III. fokú égési sérüléseket szenvedett. A bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, a férfi önhibából eredő ittas állapotát, továbbá azt, hogy a magatartása a köznyugalmat súlyosan megzavarta.
M. Péter állítólag megbánta, hogy halálos balesetet okozott, elfogása előtt bánatában még füvezett is, és szeretne bocsánatot kérni „a bármilyen szintű” kellemetlenségekért.
Egy korábbi kormányfő is póruljárt a választási bizottság szigora miatt.
A szabadszájú kritikus, aki szeret az erkölcs és a becsület szószólójaként tetszelegni, mindezt elfelejtette közölni a nyilvánossággal - írja a Blikk.