11 év fegyházat kapott a férfi, aki felgyújtotta szeretőjét Balmazújvárosban

Az asszony a testfelszínének 25 százalékát érintő I-II-III. fokú égési sérüléseket szenvedett. A bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, a férfi önhibából eredő ittas állapotát, továbbá azt, hogy a magatartása a köznyugalmat súlyosan megzavarta.