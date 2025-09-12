Sláger a lerobbant lakás.
A renoméjukra oly büszke francia antikváriusokat sokkoló per kezdődik hétfőn Párizsban. Egy 92 éves matróna ül a vádlottak padjára, a hajdan világszerte ismert, megkerülhetetlennek tartott bútorkereskedő özvegye, akit bűntársként vonnak felelősségre férje üzelmei miatt.
Miközben az iparág összesített árbevétele nő, a cégek és a dolgozók száma csökken. Sokan vállalnak munkát külföldön és fenyeget a lakásépítési áfa növelése is - állapítja meg az Opten.
Tűz keletkezett egy bútorüzlet földszintjén Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körúton. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az oltást a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).