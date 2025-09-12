Nemrég még kerülték, most ismét keresik a vevők a felújítandó ingatlanokat, mert azok beférnek az Otthon Start-árplafon alá

Az utóbbi hetekben nagy keletjük lett a felújítandó ingatlanoknak, amelyek egyelőre egérutat jelentenek a dinamikus áremelkedés elől menekülő lakásvásárlók számára. Kérdés, hogy a felújítás teljes költségének ismeretében, azaz reálisan felbecsült várható pluszkiadás tudatában vásárolják-e meg az adott ingatlant vagy anélkül. Ami biztos, hogy most – még – könnyebben lehet kivitelezőt találni a szükséges munkálatokhoz, mint 2021–2022-ben, a 3+3 milliós nagy lakásfelújítási támogatási program időszakában. Más kérdés, hogy miután az Otthon Start hitelprogrammal együtt a kormányfő maga harangozta be őszre az újabb lakásfelújítási támogatást, újabb keresleti boom jöhet az építőipari szakemberek iránt.
Amivel reálisan érdemes számolni felújítás esetén, az egy 50 négyzetméteres lakásnál 10-15 millió forintos költség – mondta a Népszavának Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke. Az új lakásvásárlási támogatás okozta keresleti lázra mindenesetre a szakemberek gyorsan reagáltak, méghozzá az újonnan vásárolt ingatlan berendezéséhez nyújtott kompakt csomagokkal. A magyar tulajdonban lévő RS Bútor bolthálózattal összefogva a LOSZ augusztusban kiírta az Otthontervezők viadala pályázatot, amivel az – akkor még közelgő – 3 százalékos hitel lehetőségére reagáltak. Az egyik pályázati kiírásban a legolcsóbban, praktikusan, ízlésesen, komfortosan berendezett nappalik tervét keresték, a másikban pedig exkluzív élettér kialakításához költségesebb, nívós ötleteket.
A két kategóriában kiválasztott hat enteriőrt október végére építik meg, az érdeklődők számára pontos ár- és beszerzési információkkal. Ezzel a lakberendezés legidőigényesebb részét kipipálhatják az érdeklődők, a kompletten tálalt ötlet- és adattár hatalmas segítség – mondja a szakember. Tegyük hozzá, hogy mindazoknak, akik lakni és akik bérbe adni akarják lakásukat.
Az Airbnb-moratóriummal, az új engedélyek két évre történt befagyasztásával Budapesten egyébként jelentősen csökkent a lakberendezői megbízások száma, a rendkívül igényes ügyfélkör helyébe most a hosszú távú bérbeadási piac szereplői léphetnek. Miután az Otthon Start olcsó hitelével vásárolt lakások egy része minden várakozás szerint a bérleti piacon köt ki, komoly pluszkínálatot hozva, ezáltal soha nem látott versenyt generálva. A lakásfelújítások és bútorvásárlások beindulhatnak erről az oldalról is, amivel a vevőknek számolniuk érdemes, az a kivitelezői kapacitás, illetve a szakemberek elérhetősége és árazása. Benne van a levegőben, hogy aki nem vár az immár hónapok óta lebegtetett otthonfelújítási program pénzére, végső soron jobban jár, mert még a beárazható munkadíjemelések és építőanyag- drágulás előtt olcsóbban megússza.Megduplázta a keresletet az ingatlanpiacon az Otthon StartSoha nem vettek még fel annyi személyi kölcsönt a magyarok egy hónap alatt, mint idén júliusban