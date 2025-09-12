Nemrég még kerülték, most ismét keresik a vevők a felújítandó ingatlanokat, mert azok beférnek az Otthon Start-árplafon alá

bútoripar;lakáskiadás;Otthon Start Program;

2025-09-12 17:09:00 CEST

Sláger a lerobbant lakás.

Az utóbbi hetekben nagy keletjük lett a felújítandó ingatlanoknak, amelyek egyelőre egérutat jelentenek a dinamikus áremelkedés elől menekülő lakásvásárlók számára. Kérdés, hogy a felújítás teljes költségének ismeretében, azaz reálisan felbecsült várható pluszkiadás tudatában vásárolják-e meg az adott ingatlant vagy anélkül. Ami biztos, hogy most – még – könnyebben lehet kivitelezőt találni a szükséges munkálatokhoz, mint 2021–2022-ben, a 3+3 milliós nagy lakásfelújítási támogatási program időszakában. Más kérdés, hogy miután az Otthon Start hitelprogrammal együtt a kormányfő maga harangozta be őszre az újabb lakásfelújítási támogatást, újabb keresleti boom jöhet az építőipari szakemberek iránt.

Amivel reálisan érdemes számolni felújítás esetén, az egy 50 négyzetméteres lakásnál 10-15 millió forintos költség – mondta a Népszavának Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke. Az új lakásvásárlási támogatás okozta keresleti lázra mindenesetre a szakemberek gyorsan reagáltak, méghozzá az újonnan vásárolt ingatlan berendezéséhez nyújtott kompakt csomagokkal. A magyar tulajdonban lévő RS Bútor bolthálózattal összefogva a LOSZ augusztusban kiírta az Otthontervezők viadala pályázatot, amivel az – akkor még közelgő – 3 százalékos hitel lehetőségére reagáltak. Az egyik pályázati kiírásban a legolcsóbban, praktikusan, ízlésesen, komfortosan berendezett nappalik tervét keresték, a másikban pedig exkluzív élettér kialakításához költségesebb, nívós ötleteket.

A két kategóriában kiválasztott hat enteriőrt október végére építik meg, az érdeklődők számára pontos ár- és beszerzési információkkal. Ezzel a lakberendezés legidőigényesebb részét kipipálhatják az érdeklődők, a kompletten tálalt ötlet- és adattár hatalmas segítség – mondja a szakember. Tegyük hozzá, hogy mindazoknak, akik lakni és akik bérbe adni akarják lakásukat.

Az Airbnb-moratóriummal, az új engedélyek két évre történt befagyasztásával Budapesten egyébként jelentősen csökkent a lakberendezői megbízások száma, a rendkívül igényes ügyfélkör helyébe most a hosszú távú bérbeadási piac szereplői léphetnek. Miután az Otthon Start olcsó hitelével vásárolt lakások egy része minden várakozás szerint a bérleti piacon köt ki, komoly pluszkínálatot hozva, ezáltal soha nem látott versenyt generálva. A lakásfelújítások és bútorvásárlások beindulhatnak erről az oldalról is, amivel a vevőknek számolniuk érdemes, az a kivitelezői kapacitás, illetve a szakemberek elérhetősége és árazása. Benne van a levegőben, hogy aki nem vár az immár hónapok óta lebegtetett otthonfelújítási program pénzére, végső soron jobban jár, mert még a beárazható munkadíjemelések és építőanyag- drágulás előtt olcsóbban megússza.

A felújítási költségekEgy 50-60 négyzetméteres ingatlan felújítása a jelenlegi anyagárakkal és munkadíjakkal számolva négyzetméterenként 200-250 ezer forint középkategóriás alapanyagok felhasználásával – írta a Balla Ingatlan, amely a friss piaci árakat részletezve azt közölte, hogy egy 53 négyzetméteres panellakás felújítása során a villanyszerelés 2 millió forint, a nyílászárók ára 1,5-2 millió forint, a fürdő és a konyha felújítása 2-2 millió forint, valamint a helyiségek festése, burkolása szintén 2 millió forintra jön ki.

A vonzó összkép ára rendre megtérülAki teheti, érdemes lakberendezővel kialakítania a festés, a tapéta, a burkolat, a bútorválasztás tervét, mert az egységes, jó élettér a lakás piaci és használati értékét egyaránt növeli. Egy teljes, átlagos méretű, 50-60 négyzetméteres lakás lakberendezési tervének elkészítése 400–700 ezer forint között mozog, egyéni igényektől függően, illetve részleges vagy részletesebb megrendelés esetén ettől le és fel is el lehet térni a díjazásban. A jó dizájn, a kellemes összkép ugyanolyan fontos a bérlő megtalálásában, mint a bérleti díj kialakításában, vagyis nagyon valószínű, hogy a befektetett forintok végül is megtérülnek – fogalmazott a szakma- szövetség elnöke.