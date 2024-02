Rédei Judit;

Franciaország;per;hamisítás;bútoripar;műtárgypiac;

2024-02-11 17:12:00

Sokkoló per kezdődik hétfőn Párizsban, vádlottak padjára ültették a világhírű bútorhamisító 92 éves özvegyét

A renoméjukra oly büszke francia antikváriusokat sokkoló per kezdődik hétfőn Párizsban. Egy 92 éves matróna ül a vádlottak padjára, a hajdan világszerte ismert, megkerülhetetlennek tartott bútorkereskedő özvegye, akit bűntársként vonnak felelősségre férje üzelmei miatt.

Sorban álltak a felső tízezerhez tartozó vevők a párizsi Faubourg Saint-Honorén működő antikváriusnál a gyönyörűen restaurált XVIII. századi bútorokért, közöttük XIV. Lajos bútorművészének a keze munkájáért. A hírnév megédemeltnek tűnt. Jean Lupu – aki mindig megfelelő dokumentumokkal, pecsétekkel igazolta a bútorok eredetiségét – évtizedeken át a terület legkiválóbb szakértőjeként ismerték nem csak a francia fővárosban, hanem a világ más tájain is a kuncsaftok. Szakértőnek Jean Lupu valóban nem volt akárki, csakhogy kiderült, a fényűző galériájában másfél évtized alatt összesen öt bútort restauráltak, viszont annál többet hamisítottak.

Jean Lupu üzelmeire még 2014-ben derült fény egy szakmabeli személy feljelentéséből. Ennek nyomán a galériában házkutatást tartottak, és ami azt illeti, nem akármilyen látvány fogadhatta a hatóságokat, az antikváriusnak ugyanis egy egész hadseregnyi asztalos, szobrász, aranyozó, kőfaragó, intarziakészítő, fémmegmunkáló dolgozott, akik keze alól frissen készült antikvitások kerültek ki. Korhű pecsétek, jelölőszerszámok, régi mesterek keze nyomát hitelesítő eszközök – minden volt, ami egy kis hitelt érdemlő hamisításhoz kell.

Karmesterként Jean Lupu rengeteg energiát fektetett abba, hogy a portékája autentikusnak tűnjön. Kimerítő kutatással alapozta meg az általa kínált bútorok előéletét, vélhetően kevesek ismerték nála jobban André-Charles Boulle-nak, XIV. Lajos francia király leghíresebb bútorasztalos-művészének munkáit, amelyek másolatait nagy műgonddal készítettek el emberei.

Azután, hogy leleplezték, Jean Lupu sietve nyugdíjazta magát, minden figyelmét a csalással szerzett pénz elrejtése kötötte le. Svájci ügyvédek közreműködésével előbb Panamában talált menedéket, ám megijedve a Panama Papers esetleg őt is inszinuáló irataitól 2016-ban hatmillió eurót Katarba menekített a fiatal rokon segítségével.

Jean Lupu-nek 2023 nyarán kellett volna bíróság elé állnia. Betegségére hivatkozva ezt sikerült megúsznia, 2023 októberben, 93 évesen elhunyt.

Most a francia hatóságok a 92 éves özvegyén próbálják számonkérni a bűneit. A hétfőn kezdődő bírósági tárgyalás vádpontjai között nem csak a több millió eurós kárt okozó műtárgyhamisítás, hanem pénzmosás, adócsalás is szerepel, miután a kemény munkával keresett pénzt adóparadicsomokban rejtette el. A gyanú szerint az özvegy, Monique Lupu bűntárs volt, de nem csak őt ültették a vádlottak padjára, hanem az 52 éves unokaöccsét is, akinek szerepét az amúgy korábban ismertté terítékre került pénzügyi csalásokban firtatja a francia igazságszolgáltatás.