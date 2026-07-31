Az észak-afrikai spanyol exklávénál ostromállapotok alakultak ki.
Belarusz szánt szándékkal küldi át a menekülteket Litvániába, de ezt a kérdést már más országok is, így Marokkó és Törökország, szintén felhasználták már a nyomásgyakorlás eszközeként.
A spanyol rendőrség őrizetbe vett egy férfit, aki az interneten toborzott jórészt 18 év alatti fiatalokat tagokat az Iszlám Állam számára. A 34 éves férfit az észak-afrikai spanyol enklávéban, Ceutában vették őrizetbe – közölte a madridi külügyminisztérium. A hivatalos közlés szerint az illető spanyol állampolgár, s a fiatalok beszervezéséért és radikalizálásáért volt felelős.
Visszakerült családjához az a nyolc éves afrikai kisfiú, akit egy hónapja egy rózsaszín gurulós bőröndbe bújtatva akart átcsempészni egy fiatal nő a marokkói határon a spanyol enklávé, Ceuta területére. A kisfiút hétfőn hozta el édesanyja a gyermekvédelmi intézményből, ahol eddig vigyáztak rá.