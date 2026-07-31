Iszlamisták őrizetben

A spanyol rendőrség őrizetbe vett egy férfit, aki az interneten toborzott jórészt 18 év alatti fiatalokat tagokat az Iszlám Állam számára. A 34 éves férfit az észak-afrikai spanyol enklávéban, Ceutában vették őrizetbe – közölte a madridi külügyminisztérium. A hivatalos közlés szerint az illető spanyol állampolgár, s a fiatalok beszervezéséért és radikalizálásáért volt felelős.