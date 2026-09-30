Itt vannak Christiano Ronaldo tündéri ikerbabái - Fotó!

A labdarúgócsillagnak június elején születtek meg - béranyától - ikergyermekei, akiket most mutatott meg a nyilvánosságnak. Jelenlegi élettársa, akivel a kicsiket felnevelik, Georgina Rodriguez. Ronaldonak már van egy hét éves fia, Cristiano Ronaldo Junior.