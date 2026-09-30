Azt ígérte, hogy a megfelelő időben elárulja majd az igazságot a távozása okairól.
Orbán Viktor szomszédja lehet egy időre a portugál válogatott.
Cristiano Ronaldo, a Real Madrid portugál válogatott futballistája lett 2017-ben az év játékosa a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA). A legszebb gólért járó Puskás Ferenc-díjat Olivier Giroud vehette át hétfő este a London Palladium színházban rendezett gálán.
Monacóban tegnap kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörét. Cristiano Ronaldót pedig megválasztották az Év játékosának.
A labdarúgócsillagnak június elején születtek meg - béranyától - ikergyermekei, akiket most mutatott meg a nyilvánosságnak. Jelenlegi élettársa, akivel a kicsiket felnevelik, Georgina Rodriguez. Ronaldonak már van egy hét éves fia, Cristiano Ronaldo Junior.