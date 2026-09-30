Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatottat

Nemzetek Ligája;Christiano Ronaldo;portugál labdarúgó-válogatott;

2026-09-30 22:10:00 CEST

Azt ígérte, hogy a megfelelő időben elárulja majd az igazságot a távozása okairól.

Cristiano Ronaldo szerdán elhagyta a portugál labdarúgó-válogatottat, amely csütörtökön Koppenhágában lép pályára a Nemzetek Ligájában.

A szövetségi kapitány sajtótájékoztatóját és a szövetség elnökével folytatott beszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elhagyom a nemzeti együttest

– írta Ronaldo a közösségi oldalán, ahol azt ígérte, hogy a megfelelő időben elárulja majd az igazságot a távozása okairól.

A 41 éves sztár az első fordulóban kezdőként lépett pályára Wales ellen, az 1-0-ra megnyert mérkőzés 67. percében lecserélték. Ezt követően a norvégiai 2-1-es siker alkalmával nem kapott lehetőséget, azóta hétfőn és kedden az ötszörös aranylabdás nem edzett a csapattal, csak erősítést végzett annak ellenére, hogy nem sérült.

A dán-portugál mérkőzés előtti napon tartott hivatalos sajtótájékoztatón a nyári világbajnokság után kinevezett Jorge Jesus szövetségi kapitány úgy fogalmazott, Ronaldo nem utasította vissza az edzést és az utolsó tréningen ott lesz. Azt viszont elismerte, hogy beszélt az al-Nasszr játékosával, aki azt mondta neki, hogy rá bízza döntést, ha a tréner azt akarja, hogy játsszon, akkor játszik, ha azt akarja, hogy a lelátóra menjen, akkor oda fog menni.

Ronaldo 234 meccsen szerepelt a nemzeti együttesben, melynek színeiben 146 gólt szerzett, mindkettő világcsúcs.