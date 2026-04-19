Szex, drog és rock and roll. Ez volt ő, ám kilenc évtizedet mégsem szabad ilyen sommásan összefoglalni. Nem igazán tudott énekelni, a gitárjátéka piszkos, a hangszere leginkább hamis volt, de Chuck Berry nélkül nem lehet elképzelni a huszadik század második felét.
90 éves korában elhunyt a rock and roll egyik legnagyobb legendája, Chuck Berry. A missouri rendőrség megerősítette: szombaton 12.40-kor riasztották a mentőket az amerikai gitáros-énekes otthonába, ahol holtan találtak rá. Megpróbálták, de már nem sikerült újraéleszteni.
Chuck Berry, a rock and roll feltalálója 90. születésnapja alkalmából készítette el búcsúalbumát, pedig az elmúlt szinte negyven évben nem adott ki lemezt. Azt hihetnénk, visszatetsző és horrorisztikus a közönség szemében, ha egykori kedvencük megváltozott (vagy elkopott) hanggal zenél tovább, de ha a művészben van kellő akarat és alázat ahhoz, hogy "új időknek új dalaival" szórakoztassa rajongóit, nincs ok az aggodalomra.