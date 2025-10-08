Megalakulhat a cseh kormány

Január 6-án, hétfőn írja alá az új cseh koalíció három pártja, a szociáldemokraták, az ANO, valamint a kereszténydemokrata KDU-CSL a koalíciós szerződést. Milos Zeman elnöknek hivatalosan is miniszterelnökké kell kineveznie Bohuslav Sobotkát. Bár különböző irányzatú pártok alkotják a kabinetet, s Csehországra az elmúlt években nem éppen a politikai stabilitás volt jellemző, a kormány akár ki is töltheti négy éves mandátumát. Igaz, bizonytalansági tényező most is jócskán akad.