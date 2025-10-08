Andrej Babišnak a választáson aratott győzelme kapcsán ugyan ünnepelt az EU végét vizionáló magyar kormányfő, ettől függetlenül a (várhatóan) következő cseh kormányfőre aligha számíthat az Európai Unió lebontásában. Nem is egy politikai nyelvet beszélnek.
A soros uniós elnökségre készülő Petr Fiala miniszterelnök fontosnak tartja ugyan a visegrádi államok együttműködését, de kiemelte, ez nem lehet az egyedüli együttműködési forma az Unión belül.
Andrej Babis kormányfő nem hajlandó távozni önszántából még úgy sem, hogy a rendőrség ismét vádemelést javasolt ellene a Gólyafészek-ügyben. Ma ugyan a parlament megbuktathatja, de ennek sem lennének komolyabb következményei.
Összesen több mint egymilliárd koronával (40 millió euró) segíti a cseh kormány a kultúra életben tartását a járvány terjedése idején.
Nem lehetnek médiatulajdonosok a jövőben a cseh kormány tagjai, a tulajdonukban lévő cégek pedig nem kaphatnak állami támogatást, és nem vehetnek részt a közszféra által kiírt pályázatokon. Egyebek között ezt tartalmazza a cseh összeférhetetlenségi törvény legújabb módosítása, amelyet szerdán fogadott el a prágai képviselőház.
A Napi Gazdaság információi szerint a cseh kormány romaügyi és szegregációs problémákkal kapcsolatos tanácsadója lehet Magyar Bálint.
Milos Zeman államfő kinevezte szerdán az új cseh hárompárti koalíciós kormányt.
Január 6-án, hétfőn írja alá az új cseh koalíció három pártja, a szociáldemokraták, az ANO, valamint a kereszténydemokrata KDU-CSL a koalíciós szerződést. Milos Zeman elnöknek hivatalosan is miniszterelnökké kell kineveznie Bohuslav Sobotkát. Bár különböző irányzatú pártok alkotják a kabinetet, s Csehországra az elmúlt években nem éppen a politikai stabilitás volt jellemző, a kormány akár ki is töltheti négy éves mandátumát. Igaz, bizonytalansági tényező most is jócskán akad.
Jirí Rusnok, a parlamenti bizalom nélkül kormányzó cseh hivatalnoki kabinet feje úgy véli, hogy kormánya eddig teljesítette ígéreteit.