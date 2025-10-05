A magyar miniszterelnökkel remek kapcsolatokat ápoló Andrej Babiš négy év után visszatér a hatalomba. Egypárti kormányt szeretne, de két olyan populista párt külső támogatását akarja megszerezni, amelyek messze nem szövetségesek.
Pénteken és szombaton rendezik a cseh parlamenti választást. Brüsszel is aggódva szemléli a történéseket, az ország további irányvonala a tét.
Nem valószínű ugyan, hogy a Pandora-akták jelentősen változtatnának a hétvégi cseh parlamenti választás erőviszonyain, amelynek a cseh kormánypárt, az Ano a favoritja, de Andrej Babis miniszterelnöknek biztosan kínos az ügy.
Andrej Babis kormányfő újraválasztási kampányát saját fia nehezítheti meg, aki súlyos vádakkal illette az apját.
Andrej Babis kormányfő nem hajlandó távozni önszántából még úgy sem, hogy a rendőrség ismét vádemelést javasolt ellene a Gólyafészek-ügyben. Ma ugyan a parlament megbuktathatja, de ennek sem lennének komolyabb következményei.
Ahogy haladunk előre az időben, úgy válik egyre rejtelmesebbé a csehországi orosz kémsztori, a 2014-es vrbeticei robbantás ügye. Hirtelen Jan Hamácek, a szociáldemokrata párt elnöke került főszerepbe.