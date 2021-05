Dagad a robbantási botrány: ismerte Moszkva a csehek terveit?

Ahogy haladunk előre az időben, úgy válik egyre rejtelmesebbé a csehországi orosz kémsztori, a 2014-es vrbeticei robbantás ügye. Hirtelen Jan Hamácek, a szociáldemokrata párt elnöke került főszerepbe.

Nem csitulnak a kedélyek Csehországban a 2014-es vrbeticei robbantás kapcsán, s az ügy mindinkább belpolitikai síkra terelődik a Moszkva és Prága közötti diplomáciai csatározás után. Andrej Babis miniszterelnök már április 17-én, rögtönzött sajtóértekezleten jelentette be, hogy az orosz titkosszolgálat munkatársai robbantották fel a vrbeticei lőszerraktárat hét évvel ezelőtt. Ezután kölcsönösen utasított ki diplomatákat Prága és Moszkva, több uniós tagország, Szlovákia, Bulgária, illetve a balti államok szolidaritásból szintén orosz diplomatákat utasítottak ki, Magyarország ilyen mértékű szolidaritást nem vállalt azért visegrádi társával. Az ügyben új fordulatot hozott a Seznam portáljának kedden közzétett értesülése. Eszerint Jan Hamácek, aki áprilisban rövid ideig a külügyi tárcát is irányította, április 15-én – tehát két nappal Babis nagy bejelentése előtt - az oroszországi cseh nagykövet, a külkapcsolati hivatal, a katonai hírszerzés, a rendőrség igazgatója, valamint a főügyész előtt, a Moszkvával kapcsolatos stratégiáról beszélt. Ennek értelmében az április 19-re, Moszkvába tervezett vizitjén fel akarta ajánlani Moszkvának, hogy jegelik a vrbeticei orosz szállal kapcsolatos bejelentést, amennyiben Moszkva ingyen bocsát Prága rendelkezésére egymillió adag Szputnyik V vakcinát és a Kreml támogatja, hogy a cseh fővárosban rendezik meg Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök találkozóját. Az egész tulajdonképpen olyannyira képtelenségnek tűnik, hogy figyelembe véve a cseh belpolitika sajátosságait, kivált Milos Zeman oroszbarát elnök háttérbeli aknamunkáját, könnyen elképzelhetjük: akár igaz is lehet. Mindenesetre az ügy főszereplőjévé előlépett Hamácek szerdán bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesz a Seznam portálja ellen tízmillió koronás kártérítést és bocsánatkérést követel. Többször is megismételte, azért hamisak a vádak, mert ő csak április 7-én értesült az orosz szálról. Jan Beroun, a Katonai Hírszerzési Igazgatóság vezetője a Hospodárské Novinynak adott interjújában úgy foglalt állást, Moszkvát nem érte derült égből villámcsapásként Andrej Babis bejelentése, a Kreml már előre tudta, hogy Prága bizonyítékkal rendelkezik arra: titkosügynökeik vettek részt a 2014-es robbantásokban. A Seznam értesülése szerint Beroun is részt vett Hamáceknek azon az április 15-én tartott „fejtágítóján”, amelyben beszámolt a moszkvai úttal kapcsolatos terveiről. A katonai hírszerzés igazgatója ugyanakkor azt közölte, nincs információja arra vonatkozóan, hogy akár a miniszterelnök, akár az akkori külügyminiszter el akarta volna halasztani a jelentést. Hamácek egyébként a tisztségek halmozója, hiszen a szociáldemokraták elnöke, kormányfőhelyettes és belügyminiszter is egyben. A Horpodárské Noviny újságírójának arra a kérdésére, a Vrbetice-ügyről szóló első értesülések és az ügy nyilvánosságra hozatala közötti időszakban javasolta-e volna bármelyik vezető tisztségviselőnek a Moszkvába való utazást, Beroun határozott nemmel felelt. Ez Hamácek burkolt bírálataként értékelhető, hiszen a CSSD elnöke ugyan tudott az orosz hírszerzők vrbeticei tevékenységéről, mégsem mondta le útját az orosz fővárosba. A katonai hírszerzés vezetője azt is közölte, egyértelműen látható, hogy különféle oroszbarát közösségi hálózatok aktívabb tevékenységet fejtenek ki, dezinformációt terjesztenek és elferdítik a tényeket. De erre a jelenségre már a jelentés nyilvánosságra hozatala előtt felfigyeltek. Ez pedig azt jelenti: Moszkva már előre felkészítette a titkosszolgálatokat a cseh bejelentésre. A kibertér tehát tulajdonképpen már előre jelezte a későbbi történéseket – mutatott rá Beroun, aki egyébként 2014 óta irányítja a katonai hírszerzés munkáját, korábban az amerikai FBI akadémiáját is elvégezte.

Jan Hamácek szerint teljes képtelenség, hogy Szputnyik vakcinát követelt volna a vrbeticei jelentés nyilvánosságra hozatalának halasztása fejében Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A Hamácekkel kapcsolatos vádak nyilvánosságra kerülését követően az ellenzék lemondásra szólította fel a jelenlegi belügyminisztert, Pavel Zeman főügyész és Vitezslav Pivonka moszkvai cseh nagykövet azonban kiálltak mellette. Mindketten jelen voltak Hamácek április közepén tartott beszámolóján. A cseh parlament kedden rendkívül zárt ülést tartott az ügyben, aminek egyébként semmi következménye sem lett, a vita a kormánypárti és az ellenzéki képviselők kölcsönös sértegetésébe torkollott. Kevéssé meglepő módon hűségesküt tett Hamácek mellett saját pártja, a CSSD is. A szociáldemokraták alelnöke, Roman Onderka úgy fogalmazott, hogy a tárcavezető „mindent a cseh állampolgárok érdekében tett” és „nagyon a bögyében lehet valakinek”. A parlament külügyi bizottságának élén álló, szintén szociáldemokrata Ondrej Vesely pedig azt közölte, hogy a Cseh Köztársaság lépését szövetségesek is elismeréssel illették. Az ellenzéki pártok viszont árulónak minősítették Hamáceket és nyomozás megindítását követelték, Jan Birke, a szociáldemokraták egyik parlamenti képviselője az ülést úgy értékelte: a képviselők „úgy viselkedtek, mint a gyerekek”. Szerdán aztán Andrej Babis kormányfő is támogatásáról biztosította Hamáceket, képtelenségnek nevezte azt, hogy Szputnyik V vakcinát kért volna a vrbeticei ügy elhallgatásáért. A miniszterelnök kijelentése önmagában nem jelent sokat, az lett volna meglepetés, ha nem áll ki helyettese mellett. Csehországban október 7-én és 8-án rendezik meg a parlamenti választást, addig valahogy ki akarja húzni az időt Babis nagyobb kormányválság nélkül. Ebben számíthat Milos Zeman támogatására, a köztársasági elnök ugyanis kijelentette, kitart a kormányfő mellett. Ennél azonban lenne még egy rosszabb megoldás: Babis esetleges megbuktatása esetén Zeman szakértői kormányt nevezhetne ki, ami kizárólag az ő személyétől függne. S egy ilyen ideiglenes kabinet még sok kárt okozhatna a voksolásig. Babis kisebbségben kormányoz a szociáldemokratákkal, április 13-án vesztette el parlamenti többségét, amikor a kommunisták április 13-án bejelentették, megvonják a külső támogatást az Ano és a CSSD kabinetjétől. Egyelőre nem lehet megállapítani, Babis bombasztikus bejelentése miként befolyásolja a cseh közvéleményt. Eddig egyetlen felmérés született április 17. óta: a Sanem ügynökségé, de mivel a mintavétel április 15. és 21. között zajlott, ez sem ad valós képet a közvélemény véleményének esetleges változásairól. A közvélemény-kutatás a Kalózpárt és a Stan liberális szövetségét mérte az élen 26,4 százalékkal, megelőzve a 23,9 százalékon álló Anót. Ugyenezen ügynökség még egy hónappal korábban Babis pártját látta az élen 26,2 százalékkal, a politikai erő 0,1 százalékkal előzte meg a „kalózokat”. Ez azonban csak pillanatfelvétel, sok függ attól, hogyan alakul a Vrbetice-ügy a következő hetekben. Ennek ugyanis még messze nincs vége, amit Martin Netolicky, Pardubice szociáldemokrata polgármesterének nyilatkozata is jelez. Megerősítette ugyanis, Hamácek beszélt vele arról, hogy egymillió adag Szputnyik V vakcinát szerezne be Oroszországtól. „Kérdeztem is őt erről, és azt mondta, egymillió dózist fogok hozni, már mindent elintéztem” – idézte a Seznam portálja a polgármestert, aki pikáns módon Hamácek párttársa. „Az ügy nem engem érint, másoknak kell választ adniuk a többi kérdésre és nem nekem” – tette hozzá. A CSSD elnöke április 15. előtt találkozott a polgármesterrel, aki ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Rosszkor voltam rossz helyen”. A portálnak azt is hozzátette, Vrbetice ügyéről nem esett szó.

Nem oszlatják fel a parlamentet A Kalózpárt és szövetségese, a Stan nem kapta meg a szükséges támogatást a parlamentben a törvényhozás feloszlatásához. A két párt, amely együtt indul az októberi voksoláson, azt kívánta elérni, hogy Andrej Babis kabinetjének megbuktatásával már a nyár végéig előrehozott választást rendezzenek Csehországban. Mivel azonban a javaslat nem kapott elég támogatást, Ivan Bartos, a Kalózpárt elnökének közlése szerint ezt a napirendi pontot nem terjesztik be a parlament alsóházának pénteki ülésnapján. Mint mondta, ez lett volna a legkésőbbi időpont a parlament feloszlatására, s az utolsó lehetőség arra, hogy még az októberi időpont előtt voksolást rendezzenek Csehországban. Az előterjesztést ugyan a szintén egy szövetségben, Együtt néven induló jobboldali pártok (Polgári Demokrata Párt, TOP 09, illetve a kereszténydemokraták) támogatták, de az összesen öt parlamenti pártnak messze nincs meg a kellő többsége a törvényhozásban. Az Együtt koalíció azonban más stratégiát követ. A szövetség szerint mielőbb bizalmi szavazást kellene tartani a jelenlegi kabinetről.