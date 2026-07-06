Egyetlen hangot sem vesztegetett az Országgyűlés az „uzsorahitel-törvény” törlésére, amit az MFB áramvonalasítását célzó törvénymódosításhoz tűztek. Ehhez képest az Alkotmánybíróság után a Kúria is másodszorra adott igazat a fővárosnak.
A csődegyezséget jóhiszeműen eljárva kell megkötni, az egyezség sem a hitelezők egészére, sem azok egyes csoportjaira nem lehet kirívóan előnytelen - egyebek mellett ezt a szabályt iktatta be kiegészítésként április 1-jétől a csődtörvénybe, a februárban született bizalmi vagyonkezelési törvény.