Kanada: sporttörténelmi seprés

Kétséget kizáróan a kanadaiak voltak a tegnap legnagyobb nyertesei. Curlingben két rekordot is felállítva mind a nők, mind a férfiak aranyat nyertek, de a női síkrosszban is kettős győzelmet arattak versenyzőik. Ám a legfontosabb győzelmüket a jégen érték el, így a férfi hokisaik is megismételhetik honfitársnőik bravúrját: megvédhetik olimpiai bajnoki címüket.