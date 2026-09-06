Rövid, szórakoztató történetek – szilánkok – Darvas Ivántól a kergemarha-kórig. Második rész.
Mi a közös pályájukban? Mivel 1925-ben születtek, felnőtté válásuk első próbatétele Magyarország keresztény-nemzeti kurzusának összeomlása volt.
A száz éve született Darvas Ivánt idézi meg Gálffi László A Darvas című előadásban az Örkény Stúdióban. Szubjektív huszadik századi időutazás, szó szerinti és átvitt értelemben véve erős filmes jelenetekkel.
A színész és szabad polgár: válogatás az MTVA Archívumában.